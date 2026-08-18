Il Sindaco Davide Dellonti in visita al Museo dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle

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Vigna di Valle (ROMA) – Nel giorno di Ferragosto, il Sindaco di San Lorenzo in Campo Davide Dellonti ha avuto il privilegio di visitare il Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, vivendo un’esperienza di particolare valore istituzionale, culturale, scientifico e personale. La visita ha rappresentato un’importante occasione per approfondire la conoscenza della storia dell’aviazione italiana, dell’evoluzione tecnologica e dell’ingegneria aeronautica, nonché per valorizzare un patrimonio storico e scientifico di straordinaria rilevanza nazionale. Profondamente appassionato da sempre al mondo dell’aviazione civile e militare, della tecnica e della scienza, il Sindaco Davide Dellonti ha seguito con particolare interesse il percorso all’interno degli hangar del Museo, dimostrando una conoscenza e una curiosità autentiche nei confronti dell’evoluzione del volo, delle tecnologie aeronautiche e delle competenze scientifiche che hanno accompagnato lo sviluppo dell’aviazione italiana.

La visita ha consentito di ripercorrere alcune delle pagine più significative della storia aeronautica nazionale: dai primi dirigibili militari italiani agli idrocorsa protagonisti della Coppa Schneider, dagli aeromobili delle due guerre mondiali fino al Campini-Caproni e ai più moderni velivoli, tra i quali l’F-104 Starfighter, l’Eurofighter Typhoon, l’AMX “Ghibli” e gli MB-339 PAN delle Frecce Tricolori. Attraversare gli spazi del Museo significa confrontarsi non soltanto con la storia delle macchine e del volo, ma anche con il patrimonio di conoscenze, ricerca, sacrificio, coraggio e capacità ingegneristica sviluppato nel corso di generazioni. Ogni velivolo rappresenta infatti una testimonianza concreta del percorso scientifico e tecnologico che ha contribuito alla crescita dell’Italia nel settore aeronautico.

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Un’occasione e momento di confronto e dialogo sui temi della cultura aeronautica, della conservazione della memoria storica e della valorizzazione del patrimonio scientifico e tecnologico nazionale, per la quale si ringrazia il Direttore del Museo, il Ten. Col. Paolo De Vita. Un sentito ringraziamento è rivolto inoltre all’STV (cpl) Ing. Claudio Giorgi, che ha accompagnato il Sindaco durante la visita con professionalità, competenza e particolare passione, illustrando con grande attenzione gli aspetti storici, tecnici e scientifici delle collezioni custodite all’interno del Museo.

A rendere ancora più significativo l’incontro è stato il riconoscimento ufficiale conferito al Sindaco Davide Dellonti dal Direttore e dallo staff del Museo, quale espressione di stima e considerazione nei confronti della sua figura istituzionale e della sincera passione dimostrata per la cultura aeronautica e scientifica. Il riconoscimento è stato accolto dal Sindaco con profondo orgoglio e sincera gratitudine, assumendo un particolare valore simbolico proprio perché ricevuto all’interno di un luogo che custodisce una parte fondamentale della memoria aeronautica italiana.

La visita di Vigna di Valle ha rappresentato, dunque, molto più di una semplice esperienza museale. È stata un’occasione di incontro tra istituzioni, cultura, scienza, storia e territorio, nel segno di una comune volontà di preservare e trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio di conoscenze e di valori costruito nel corso del tempo.

“Custodire la memoria storica e valorizzare il patrimonio scientifico e tecnologico significa costruire un ponte tra passato e futuro. Luoghi come il Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle ricordano quanto siano importanti la conoscenza, la ricerca, l’ingegno e la capacità di trasmettere alle nuove generazioni ciò che intere generazioni hanno costruito con sacrificio e dedizione”.

L’esperienza vissuta a Vigna di Valle resterà pertanto come un momento di particolare significato umano, culturale e istituzionale, nel quale la passione personale per l’aviazione del Sindaco Davide Dellonti ha incontrato la professionalità e il patrimonio storico dell’Aeronautica Militare italiana. Un incontro nel segno della memoria, della conoscenza e dell’innovazione, ma soprattutto della consapevolezza che la cultura scientifica e tecnologica rappresenta uno dei patrimoni più preziosi da custodire, valorizzare e consegnare alle generazioni future.