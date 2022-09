Importanti successi per la SCD Alma Juventus Fano dalla categoria Giovanissimi

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Sono arrivati dalla categoria Giovanissimi i risultati più prestigiosi per la SCD Alma Juventus Fano, impegnata in un autentico tour de force nei giorni scorsi con le sue diverse squadre. Tre le vittorie per il gruppo seguito dal DS Giovanni Ambrosini, di cui addirittura due centrate da Riccardo Agostini ed una dalla solita Letizia Esposto Giovanelli. Agostini ha infatti trionfato tra i G5 sia su pista al Memorial “Secondo Pantieri” di Forlì che su strada a Porto Sant’Elpidio (FM) al Memorial “Paolo Fratini” – Trofeo “Guneson”, dove ha sbaragliato la concorrenza anche la Esposto Giovanelli tra le G6. Sul lungomare elpidiense gli arancio-aragosta hanno inoltre riportato un argento ed un bronzo, rispettivamente con Marco Ringhini tra i G2 e Davide Sdruccioli tra i G6. A far gioire la società fanese ha contribuito pure il brillante secondo posto fra gli Esordienti 1° Anno a Fiumicino di Savignano sul Rubicone (RN) di Youssef Dahani, piazzatosi invece trentesimo su ben 190 partecipanti nella 15^ Coppa di Sera a Borgo Valsugana (TN). All’appuntamento in Romagna, sempre sotto lo sguardo attento dei DS Matteo Carboni e Gabriele Gorini, hanno partecipato anche gli Esordienti 2° Anno, con Andrea Antonioni in evidenza concludendo settimo. Meno fortunata per questa formazione la missione in Trentino, preceduta dal forfait di Mirko Sgherri per la frattura di un dito. Sono difatti rimasti coinvolti nelle varie cadute avvenute in gara tutti e quattro i portacolori della SCD Alma Juventus Fano, ovvero il succitato Antonioni, Tommaso Arduini, Alessandro Baldelli ed Edoardo Tesei. Quest’ultimo in definitiva si è rivelato il migliore dei suoi, classificandosi ventesimo su 195. Baldelli aveva fatto meglio nella corsa a punti in pista a Forlì, in una spedizione in cui era terminato ventiduesimo in una finale a 24 dell’omnium che ha visto Tommaso Buscaglia chiudere diciannovesimo e Youssef Dahani ventiduesimo. Nessun piazzamento di rilievo, a dispetto di un ottimo approccio, per gli Allievi del DS Filippo Beltrami, privi di Diego Tinti nella 54^ edizione della Coppa d’Oro a Borgo Valsugana (TN) in una competizione internazionale con 430 concorrenti al via. E’ stata però un’importantissima esperienza per Giacomo Sgherri, Diego Pierini e Luca Nicoloso, comunque tra i soli 200 a transitare al traguardo.

Prossimi impegni

domenica 18 settembre:

Giovanissimi a Villa Musone (AN)

Esordienti a Maranello (MO) e Villa Musone (AN)

Allievi a Casalecchio di Reno (BO)