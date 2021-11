In Friuli la seconda trasferta consecutiva per la Vigilar Virtus

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Seconda trasferta consecutiva per la Vigilar Fano che, sabato alle 20.30, sarà ospite dei friulani del Tinet Prata di Pordenone. Sullo stato attuale dei virtussini la Società fa sapere che “il momento è estremamente difficile. La classifica parla chiaro. Ci si aspetta subito un cambio di passo perché la Società ritiene che il gruppo allestito non rispecchi questa situazione”.

Dunque, in casa fanese, è attesa una pronta reazione dopo un inizio stagione choc ed una classifica che vede la Vigilar in fondo alla classifica con un solo punto. Avversari di turno saranno i pratesi del Tinet che non stanno molto meglio dei fanesi ma hanno comunque all’attivo quattro punti in classifica e hanno già affrontato le prime tre della classifica (Macerata, Pineto, Montecchio). In panchina siede Dante Boninfante che schiererà la diagonale composta dal figlio (Manuel) al palleggio e dall’opposto Baldazzi, il giovane Luca Porro (che si è laureato campione d’Italia under 19 con Genova al termine delle fasi finali che si sono disputate a Fano nel mese di giugno) ed il bulgaro Yordanov (primo anno in Italia) oppure Manuel Bruno a banda, Bortolozzo e Katalan centrali, libero Andrea Rondoni.

I friulani sono riusciti a portare al tie break Macerata e vincere in casa con Savigliano, nessun set invece conquistato con Pineto e Montecchio. La Vigilar è riuscita al momento solo ad esprimersi a sprazzi raccogliendo molto poco, mentre è apparsa sotto tono nell’ultima trasferta in terra bellunese. Coach Pascucci punterà ancora inizialmente sul sestetto base (Zonta-Stabrawa, Gozzo-Nasari, Bartolucci-Ferraro, Cesarini libero) ma pronti a subentrare anche Chiapello e Galdenzi, utilizzati nell’ultima apparizione di campionato