Inclusione, torna “Il Buono del Bene”: progetto il buono della tavola

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Pesaro – Undici anni di collaborazione tre sommelier, ristoratori, aziende vitivinicole e la cooperativa sociale Francesca di Urbino. Torna anche nel 2026 “Il Buono del Bene”, il progetto ideato undici anni fa da Raffaele Papi, Vicepresidente AIS Marche, nato inizialmente all’interno della delegazione AIS Urbino Montefeltro e oggi portato avanti con la delegazione AIS Pesaro. L’iniziativa è inserita nel programma nazionale AIS for AID di AIS Italia e ha come obiettivo sostenere i percorsi di crescita, formazione e inclusione dei ragazzi della cooperativa sociale Francesca di Urbino.

Nel corso degli anni “Il Buono del Bene” ha costruito un legame concreto tra il mondo della ristorazione e quello dell’inclusione sociale, dimostrando come il buono della tavola possa diventare anche il bene di sostenere progetti inclusivi. I sommelier AIS lavorano insieme ai ragazzi nella formazione, nel servizio e nella gestione della sala, mentre cuochi e chef del territorio hanno affiancato i ragazzi nelle attività di cucina, condividendo competenze, esperienza e passione per il mestiere.

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Un percorso che nel tempo ha portato anche alla nascita di una realtà importante come Ri…storante GiadaunPo, esperienza concreta di inclusione lavorativa che rappresenta uno dei risultati più significativi di questo cammino. Anche nel 2026 “Il Buono del Bene” proseguirà attraverso una serie di serate al ristorante GiadaunPo’ di Urbino, con ristoratori del territorio che hanno scelto di sostenere l’iniziativa.

Calendario appuntamenti 2026

19 marzo – Foraging Cartoceto

1 aprile – Osteria Zanchetti Fossombrone

16 aprile – Lampino Acqualagna

30 aprile – Osteria Ucci Urbino

13 maggio – Portanova Urbino

26 maggio – Arcimboldo Canavaccio

10 giugno – Osteria La Stella Urbino

L’iniziativa è stata presentata presso Confcommercio Marche Nord.

“Un progetto che profuma di buono come un ottimo vino – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – perchè parla di inclusione e solidarietà. E’ lodevole l’obiettivo di sostenere i percorsi di crescita, formazione e inclusione dei ragazzi della cooperativa sociale Francesca di Urbino e come Confcommercio siamo orgogliosi di essere al fianco di Ais nel promuovere questa importante iniziativa”.

Ha proseguito Papi: “Ogni appuntamento sarà un momento di incontro tra cucina, vino e solidarietà, ma anche l’occasione per raccontare un progetto che in oltre un decennio ha dimostrato come la collaborazione tra professionisti della ristorazione, produttori e realtà sociali possa generare opportunità e valore per l’intera comunità”.

Per la cooperativa Francesca è intervenuto il presidente Antonio Bernardini: “E’ diventato un appuntamento fisso con tanta partecipazione, anche grazie ai nostri ragazzi che hanno raggiunto un’ottima professionalità. Un grande ringraziamento va a tutti coloro che collaborano”. Orgoglioso di partecipare Luca Zanchetti dell’Osteria Zanchetti di Fossombrone: “E’ un piacere trascorrere del tempo con questi ragazzi, è bellissimo condividere certe esperienze”.

“Durante le serate – ha spiegato il delegato Ais di Urbino Franco Morena – i piatti saranno accompagnati dai vini offerti dalle aziende vitivinicole del territorio pesarese, che negli anni hanno scelto di sostenere il progetto contribuendo in modo concreto alla riuscita dell’iniziativa”.

“Il Buono del Bene” continua così il suo percorso, rafforzando una rete di amicizia e impegno che unisce ristoratori, sommelier, aziende vitivinicole e i ragazzi della cooperativa, con l’obiettivo di costruire inclusione e futuro attraverso il lavoro e la condivisione.

Per prenotazioni: 328.9237481.