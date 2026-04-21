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Influencer danesi e svedesi alla scoperta di Fano

  • 21 Aprile 2026

Fano (PU) – Un gruppo di influencer provenienti da Danimarca e Svezia ha fatto tappa a Fano per una visita incentrata in modo particolare sulla Basilica di Vitruvio, il sito archeologico che oggi più di ogni altro rappresenta il legame tra la storia millenaria della città e la sua capacità di proporsi come destinazione culturale di respiro internazionale. Il momento centrale dell’esperienza è stato proprio l’approfondimento dedicato alla Fano romana, con un percorso che dall’area della Basilica si è esteso fino all’Arco d’Augusto. Un itinerario simbolico e identitario, capace di raccontare agli ospiti il valore storico, culturale e attrattivo di una scoperta che sta richiamando attenzione ben oltre i confini locali e che si sta affermando come uno degli elementi più forti nella promozione della città. Insieme a Vitruvio, anche il mare e la storia di Fano hanno saputo affascinare gli influencer, contribuendo a restituire l’immagine di una città ricca di bellezza, autenticità e potenzialità.

 

La visita si è poi conclusa con un pranzo dedicato ai sapori più autentici del territorio, durante il quale gli influencer hanno potuto assaporare alcune delle specialità fanesi più rappresentative. L’iniziativa è stata coordinata dalle Camere di Commercio Italiane di Stoccolma e Copenaghen e si inserisce in un percorso avviato già lo scorso anno insieme ad Atim e Regione Marche, con due eventi organizzati proprio a Copenaghen e Stoccolma per la promozione delle eccellenze marchigiane. Un lavoro di relazione e valorizzazione che oggi trova ulteriore continuità attraverso questa esperienza sul territorio e che l’Amministrazione intende portare avanti con nuove iniziative nei mercati internazionali.

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In questo quadro si inserisce anche l’invito rivolto alle Marche dall’Ambasciatore italiano a Stoccolma a partecipare alla Settimana della Cucina Italiana, appuntamento di grande rilievo sul quale si sta già lavorando in vista di una presenza capace di promuovere al meglio identità, territorio e qualità marchigiana.

 

“Portare a Fano influencer provenienti da Danimarca e Svezia e accompagnarli alla scoperta della Basilica di Vitruvio significa iniziare a raccontare sui mercati internazionali una nuova narrazione della città, fondata sulla sua identità più profonda e sulla forza della sua storia”, dichiara l’assessore al Turismo Alberto Santorelli. “Vitruvio rappresenta oggi il punto di partenza più autorevole e distintivo per posizionare Fano come meta culturale capace di incuriosire, attrarre e farsi ricordare anche all’estero. A questo abbiamo voluto affiancare l’esperienza delle nostre eccellenze enogastronomiche, perché Fano sa raccontarsi in modo autentico attraverso il patrimonio archeologico, i suoi sapori, il mare e la qualità della sua accoglienza. Questa attività non si esaurisce qui, ma vuole proseguire con ulteriori iniziative, dentro un percorso strutturato di promozione internazionale che stiamo costruendo passo dopo passo”.

 

 

Influencer danesi e svedesi alla scoperta di Fano – Assessore Alberto Santorelli

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