Infrastrutture, Latini e Carloni (Lega): “Grazie Salvini, dopo 30 anni apre la Galleria Guinza”

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – “Ancora una volta Matteo Salvini interviene incisivamente sui territori. L’impegno per l’apertura della Galleria Guinza ne è ennesima conferma: il tunnel, grazie al lavoro messo in campo, verrà collegato alla viabilità locale rendendolo percorribile in direzione Umbria. Un tratto di viabilità strategico per i collegamenti con le Marche i cui lavori finiranno nel 2026. Un chiaro segnale di attenzione alle necessità dei territori: grazie alla Lega il Paese riparte”.

Lo dichiara la deputata della Lega e segretario del partito nelle Marche, Giorgia Latini.

Un lavoro di squadra tra il MIT guidato da Matteo Salvini e la giunta Acquaroli che ha permesso di svoltare una delle pagine più vergognose della storia d’Italia per ciò che riguarda le incompiute infrastrutturali – aggiunge l’on. Mirco Carloni, vicepresidente della Commissione Agricoltura della Camera – Quello di oggi è solo il primo passo visto che il Governo italiano e la Regione hanno più volte promesso che l’attuale impegno non si fermerà alla riapertura della galleria, ma proseguirà per successivi lotti che integreranno e completeranno l’intero tratto della Fano-Grosseto permettendo, finalmente, ad una parte delle Marche di uscire dall’isolamento geografico a cui il PD l’aveva condannata”.

Pubblicità