Fano (PU) Un ritrovamento straordinario che ha acceso e accenderà su Fano e sulle Marche i riflettori di tutto il mondo. La Basilica descritta da Vitruvio nel De Architectura, l’unica opera di cui ha curato personalmente la costruzione, emersa dagli scavi di piazza Andrea Costa, cambia le prospettive e le opportunità turistiche ed economiche per la città della Fortuna e più in generale di un vasto territorio.

C’è un prima e un dopo quella che da molti è considerata la scoperta del secolo e quel dopo va programmato insieme. In tal senso rientra la giornata dal titolo “Itinerario della Bellezza e Vitruvio: il turismo in rete”, in programma mercoledì 11 marzo, promossa da Alberghi Consorziati con Confcommercio Marche Nord, insieme al Comune, Fondazione Carifano e Federalberghi. Un momento di confronto con illustri ospiti, durante il quale si parlerà di programmazione, promozione, accoglienza, valorizzazione archeologica, dell’importanza di fare sistema, del progetto turistico di Confcommercio “Itinerario della Bellezza” che mette in rete oltre 30 Comuni delle Marche, affinché il sensazionale ritrovamento porti a una trasformazione profonda del valore dell’offerta e quindi a un impatto economico tangibile.

“Il recente, straordinario ritrovamento legato alla figura di Marco Vitruvio Pollione – sottolinea il presidente di Confcommercio Angelo Serra – non è solo una notizia per gli archeologi o per gli appassionati di storia; è, a tutti gli effetti, la posa della “prima pietra” di un nuovo Rinascimento economico per il nostro territorio. Per noi che rappresentiamo il tessuto vivo dell’economia pesarese e fanese, questa scoperta rappresenta un’infrastruttura culturale e turistica imponente. Il “brand Vitruvio” – finalmente ancorato a una realtà tangibile – ha il potere di accorciare le distanze tra le Marche e i grandi flussi del turismo internazionale di qualità”.

“Una giornata dedicata a questa scoperta straordinaria – spiega Luciano Cecchini, Presidente Alberghi Consorziati, ideatore dell’evento – per parlare di turismo e dell’importanza di fare rete con tanti ospiti qualificati, durante la quale sarà possibile visitare gli scavi della Basilica e premieremo anche i nuovi Comuni che entrano a far parte del nostro Itinerario”.

Davanti a tutti una sfida di sistema: “La scoperta da sola non basta. Il reperto è il seme, ma il frutto – osserva il direttore Agnese Trufelli – dipende da come sapremo coltivare il terreno. Il nostro ruolo è quello di essere i catalizzatori di questa trasformazione. Dobbiamo passare da un’accoglienza di prossimità a una destinazione culturale globale. Questo richiede formazione, investimenti in digitalizzazione e, soprattutto, una coesione territoriale senza precedenti”.

La giornata inizierà alle 15 con la visita guidata agli scavi della Basilica di Vitruvio.

Quindi, alle 16, il convegno nella sala di rappresentanza della Cassa di Risparmio di Fano. Porteranno i saluti Luca Serfilippi, Sindaco di Fano; Giorgio Gragnola, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Fano; Angelo Serra, Presidente di Confcommercio; Gino Sabatini, Presidente Camera di Commercio Marche; Milva Ricci, Presidente Faita Campeggiatori Marche; Luciano Cecchini, Vicepresidente Federalberghi Marche.

Si entrerà poi nel vivo delle varie tematiche con Sandro Pappalardo, Presidente ITA Airways e Consigliere ENIT; Silvia Luconi, Sottosegretario Presidenza Regione Marche, delega turismo; Massimiliano Polacco, Direttore Federalberghi e Confcommercio Marche; Alberto Santorelli, Assessore al Turismo del Comune di Fano; Paolo Clini, Professore Ordinario UNIVPM, esperto di Vitruvio; Dino Zacchilli, Presidente Centro Studi Vitruviani; Agnese Trufelli, Direttore Confcommercio. Modera Barbara Marcolini, Vicepresidente Confcommercio.