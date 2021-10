Itinerario Di-Vino farà tappa a Pesaro e Mondavio

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Continuano gli appuntamenti di Itinerario Di-Vino, il viaggio enogastronomico che esalta i piatti della cucina tradizionale in abbinamento alle cantine del territorio. Questa settimana il “calice” di Itinerario Di-Vino farà tappa giovedì 7 ottobre alle ore 20 a Pesaro al ristorante “Taverna del Pescatore” in via Borgata Casteldimezzo 23.

Per l’occasione è stato preparato un menù che prevede come antipasti: razza, canocchia, insalata di seppia e mazzancolle al vapore, petali di Casciotta d’Urbino DOP e Pacasassi del Conero oltre che una polenta Otto File di Roccacontrada, polpo e tartufo nero di Acqualagna. Come primo piatto saranno servite tagliatelle al sugo bianco di sogliole adriatiche e tartufo nero di Acqualagna. Di secondo ci sarà cefalo in arrosto segreto con patata rossa e olio extra vergine Marche IGT. A chiudere la cena la zuppa inglese della tradizione e visciole al sole. I vini in abbinamento, illustrati dal sommelier Otello Renzi, saranno: Guerriero del Mare Marche Bianco IGT Mare Nostrum 2019, Azienda Agraria Guerrieri; Gessara Bianchello del Metauro DOC Superiore 2019, Cantina Vitali; Jera Matelica Riserva DOCG Verdicchio 2016, Cantina Borgo Paglianetto; L’Amico Ciliegia Vino e Visciole, Az. Agraria Guerrieri. Il costo della serata è di euro 35 a persona, per info e prenotazioni telefonare allo 0721.208116.

Venerdì 8 ottobre, alle ore 20, il ”calice” di Itinerario Di-Vino farà tappa al ristorante Maria a Mondavio (in via Cavallara 2).

Il menù prevede come antipasto crema di favette di Fratterosa “I Lubachi Fratterosa “con cicorietta al peperoncino guanciale croccante abbinato al Bianchello del Metauro Doc Borgo Torre Az. C. Morelli. A seguire i passatelli al formaggio di fossa e tartufo nero su crema di zucca abbinati ai Colli Pesaresi Focara Pinot nero Doc dell’azienda R. Lucarelli. Di secondo verrà servito uno stufato di Marchigiana “Coop. Tra Agricoltori Cagli” al Sangiovese con Fagioli Solfini “La Bona Usanza Serra De’ Conti” con in abbinamento Offida Docg Rosso Quinta Regio Az. S. Capecci. Al termine della cena il semifreddo alla Moretta con Caramello all’Anice Varnelli abbinato al Solare “Passito di Bianchello e Malvasia” Az. Morelli. Il costo della serata è di 25 euro a persona. Per info e prenotazioni telefonare allo 0721976220.

Itinerario Di-Vino è un viaggio enogastronomico alla scoperta delle eccellenze del territorio promosso grazie al bando “Marche: dalla vigna alla tavola” con il contributo della Regione Marche e il coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari.

L’organizzazione è della Nuova Associazione dei Ristoratori Marche Nord di Confcommercio. Tutte le informazioni sulle serate e sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito www.associazioneristoratorimarchenord.it o sui canali social Facebook e Instagram.