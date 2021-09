Itinerario Di-Vino: successo per l’Osteria del Borgo a Pergola

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Non poteva esserci inizio migliore per Itinerario Di-Vino, il viaggio enogastronomico alla scoperta delle eccellenze del territorio promosso grazie al bando “Marche: dalla vigna alla tavola” con il contributo della Regione Marche e il coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari. Ieri sera, all’Osteria Trattoria del Borgo di Pergola di Stefano Ticchi, è andata in scena la prima serata durante la quale sono stati gustati piatti con prodotti locali abbinati a cantine del territorio.

Ai commensali, tra i quali diversi turisti da fuori regione, è stato proposto un menù che prevedeva in degustazione il back-to-basic Biologico Verdicchio annata 2020 della Cantina Santa Barbara, il Parlengo Montepulciano della Cantina Villa Ligi e il Borgo Torre Bianchello Superiore 2020 della Cantina Morelli.

Sabato pomeriggio la seconda tappa di Itinerario Di-Vino si sposterà a Pianello di Cagli dove il sommelier Raffaele Papi ha preparato un aperitivo rigorosamente made in Marche sia per quanto riguarda il cibo che per le bollicine che saranno proposte. Nel dettaglio il menù prevede: Prosciutto di Carpegna al coltello con ciaccia, Farro Prometeo alle piccole verdure, Panzanella di pomodoro, Tartare di vitello con pere e Casciotta, Sformato di patate con tartufo nero la Cerca, Crema di favetta di Fratterosa con farfalle Girolomoni al pomodoro fresco e finocchietto, Cappello del prete con fonduta di Casciotta d’Urbino e tartufo. Il percorso delle bollicine è composto da: Mg09 (Marco Gozzi), M’artè (La Collina delle Fate), 1759 (Valturio), Apollonia Nature (Federico Mencaroni) Luigi Ghisleri 2013 (Colonnara), Castellare Rose (Sbaffi), Pagliadoro (Carlo e Paolo Pagliari), Emma Rossi (Fattoria Villa Ligi). Il costo della del menù è di 25 euro a persona, per prenotazioni telefonare al 348 6416335.

Tutte le informazioni sulle serate e sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito www.associazioneristoratorimarchenord.it o sui canali social Facebook e Instagram.