Jimmy Wales, boom di richieste: l’incontro si sposta al Teatro della Fortuna

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Fano (PU) – La grande partecipazione attesa per l’arrivo a Fano di Jimmy Wales, fondatore di Wikipedia e della Wikimedia Foundation, porta il Comune di Fano a trasferire la presentazione del libro Le 7 regole della fiducia, pubblicato da Garzanti, dall’ex Chiesa di San Francesco al Teatro della Fortuna. La decisione è stata assunta a seguito delle numerosissime richieste di partecipazione ricevute in questi giorni, superiori alla capienza dell’ex Chiesa di San Francesco. Per consentire al maggior numero possibile di persone di assistere all’incontro, l’Amministrazione comunale ha quindi individuato nel Teatro della Fortuna una sede più capiente e adeguata. Restano invariati giorni e orario: giovedì 20 agosto alle ore 18.00. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, che dovrà essere effettuata scrivendo all’indirizzo memoinfo@comune.fano.pu.it.

Fano sarà la prima città italiana a ospitare Jimmy Wales nel tour di presentazione del suo nuovo libro. Inserito dalla rivista Time tra le cento persone più influenti al mondo, Wales ha trasformato il modo in cui milioni di persone accedono, costruiscono e condividono la conoscenza. Nel volume affronta il tema della fiducia nell’era digitale, tra informazione, partecipazione e responsabilità collettiva. Un legame particolare unisce inoltre il libro alla città: proprio alla Mediateca Montanari – Memo Jimmy Wales ha iniziato a scrivere Le 7 regole della fiducia, un retroscena che racconterà al pubblico durante l’incontro.

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«Il numero delle richieste ricevute ha superato la capienza prevista e rappresenta un segnale molto forte dell’interesse suscitato da questo appuntamento – dichiara l’assessore alla Cultura Lucia Tarsi –. Abbiamo quindi scelto il Teatro della Fortuna per permettere a più persone di partecipare. Ospitare Jimmy Wales nella prima tappa italiana del suo tour rappresenta per Fano un’occasione culturale di grande rilievo e ci permette di portare nella nostra città una riflessione attualissima sulla qualità dell’informazione, sulla fiducia e sull’uso responsabile dell’innovazione».

A dialogare con Wales sarà Alessandro Bogliolo, professore di Sistemi per l’elaborazione dell’informazione dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e direttore del Centro di Ricerca Multidisciplinare sull’Intelligenza Artificiale – AIMRC. L’incontro sarà introdotto da Ferdinando Traversa, presidente di Wikimedia Italia. La giornata inizierà alle ore 15.00 alla Mediateca Montanari – Memo, dove Wikimedia Italia curerà un Editathon aperto a volontari, studenti e cittadini. Il laboratorio consentirà ai partecipanti di contribuire direttamente ai progetti Wikimedia e di approfondire i principi della conoscenza libera e collaborativa. Anche per partecipare all’Editathon è necessaria la prenotazione, poiché i posti disponibili sono limitati. Per iscriversi è necessario scrivere a memoinfo@comune.fano.pu.it.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Fano, attraverso il Sistema Bibliotecario cittadino, con la collaborazione dell’Ufficio Cultura, e si avvale del patrocinio di AIB Marche, Wikimedia Italia e del Centro di Ricerca Multidisciplinare sull’Intelligenza Artificiale (AIMRC). Determinante per portare a Fano la presentazione italiana del volume è stato il contatto attivato grazie a I Bagni Lido 2. Il servizio di interpretariato sarà curato da Elena Tomassini. Casarredo realizzerà l’allestimento del palco, gli addobbi floreali saranno affidati a Il Fioraio Giuliano, mentre lo spazio libreria sarà gestito dalla Libreria Passaggi Libri e Caffè.

La partecipazione all’incontro delle ore 18.00 al Teatro della Fortuna è gratuita e su prenotazione. Per prenotarsi è necessario scrivere a memoinfo@comune.fano.pu.it. Anche per l’Editathon delle ore 15.00 alla Memo è obbligatoria la prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili, allo stesso indirizzo e-mail.