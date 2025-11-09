La Buldog Lucrezia coglie un pari nel derby contro il Corinaldo

0 Condividi Facebook Twitter

Lucrezia di Cartoceto (PU) – La Buldog Lucrezia impatta per 3-3 contro il Corinaldo C5. Dopo una partita intensa e giocata ad alti ritmi, le squadre si dividono la posta in palio nel derby delle Marche, con i “cagnacci” che riescono a recuperare l’iniziale svantaggio. Nonostante alcune assenze, i gialloblù sono riusciti a gettare il cuore oltre l’ostacolo, dimostrando di essere una squadra di grande carattere anche nelle difficoltà. Un primo tempo in cui i ragazzi di mister Elia Renzoni sbloccano subito il risultato al 4’ con la rete di Chiappori. I gialloblù gestiscono il match ma gli ospiti non cedono, anzi riescono a reagire alla grande e piazzano un uno-due micidiale con Campolucci e Mancini, andando sul 2-1 a metà della frazione. Il match prosegue ad alta intensità, con entrambe le squadre che creano occasioni da gol, ma proprio nel finale i gialloblù tentano la carta del quinto di movimento e una palla persa porta al gol Morganti al 15’, per il 3-1 con cui si va poi al riposo lungo. Nella ripresa la Buldog Lucrezia riesce subito ad accorciare lo svantaggio grazie ad una prodezza di Sabatinelli. La sfida prosegue ad alti ritmi, con il Corinaldo che fa tanta intensità davanti alla propria porta e cerca di colpire in ripartenza. I ragazzi di mister Renzoni insistono ma non riescono a trovare la via del gol. Negli ultimi minuti la carta del quinto di movimento mette ulteriore pressione ai biancorossi e Warid, su una grande intuizione di Zanella, impatta per il gol del definitivo 3-3.

È stata una partita giocata ad alti ritmi da parte di entrambe le squadre – afferma mister Renzoni – Per come si era messa la sfida sicuramente è un punto guadagnato. Avevamo alcune defezioni ma i ragazzi hanno dato tutto dopo aver giocato la scorsa settimana una partita altrettanto intensa contro il Russi. Sicuramente abbiamo sbagliato troppe palle gol e non abbiamo preso la giusta decisione nei momenti topici del match. Comunque, faccio i complimenti al Corinaldo che ha interpretato nel migliore dei modi questa partita”.

