La Buldog Lucrezia fa suo il derby delle Marche

Lucrezia di Cartoceto (PU) – La Buldog Lucrezia si riscatta. I “cagnacci” con una prova d’autorità superano per 7-2 la Kappabi Futsal Potenza Picena nel derby marchigiano. Bella prova per i ragazzi di mister Elia Renzoni che, nonostante alcune defezioni, vince e convince grazie anche alla prova positiva di diversi suoi giovani. Un match vivace e combattuto, che ha visto i primi 8 minuti di perfetto equilibrio, poi si è acceso con le reti in rapida successione di Del Pivo, Belleggia e Zanella. I gialloblù hanno preso campo e con il giovane ed ispirato Del Pivo hanno piazzato il 3-1 con cui si è andati al riposo lungo. Ad avvio di ripresa la Buldog con Zanella trovava il gol del 4-1 che incanalava la sfida in favore dei “cagnacci”. Nel momento di maggior controllo, però, complice anche un po’ di stanchezza gli ospiti con il portiere di movimento passavano sul 4-2, rete di Babucci. I ragazzi di mister Renzoni stringevano i denti e si rimettevano in carreggiata, approfittando di qualche errore dei potentini, grazie alle reti di Napoletano, doppietta, e Zanella.

“Oggi è stata una partita molto importante – commenta Tommaso Del Pivo – Venivamo da una sconfitta contro una squadra molto forte. Oggi ci siamo fatti valere in casa nostra ed abbiamo fatto vedere che la Buldog c’è. Dobbiamo continuare su questa strada perché facendo così arriveranno delle belle cose”.

