La Lega il 18 e 19 novembre mette in piazza un anno di governo

Ancona – Lega nelle piazze delle Marche il 18 e 19 novembre per confrontarsi con i cittadini sui tanti e importanti risultati raggiunti nel primo anno di governo e avviare la campagna di tesseramento. “Sabato e domenica torniamo in piazza con orgoglio per le tante battaglie portate avanti e vinte in un solo anno di governo in tema di lavoro, economia e fisco, trasporti, grandi opere, sicurezza, giustizia, autonomia, giovani e istruzione, disabilità agricoltura e made in Italy, Cultura, ambiente ed energia, sanità, innovazione – spiega il segretario della Lega Marche on. Giorgia Latini – Oltre a traguardi come l’aumento di stipendio e pensioni minime e lo stop al maxi acconto IVA, il nuovo codice della strada e la riforma della scuola è importante ricordare la rinnovata attenzione alla sicurezza con il rafforzamento del Codice Rosso e le misure per vandali e baby gang e la vittoria, proprio in queste ore, di una storica battaglia leghista per la tutela della filiera alimentare e della cultura del cibo made in Italy con l’approvazione del disegno di legge che vieta di produrre e di mettere in commercio la carne cosiddetta ‘coltivata’ o ‘sintetica’ e di chiamare ‘carne’ i prodotti che contengono proteine vegetali”.

Di seguito la mappa dei gazebo:

SABATO 18 NOVEMBRE

Provincia di Ancona

Falconara, piazza Fratelli Bandiera ore 10.00-12.30

Sassoferrato, via Cavour ore 10.00-13.00

Senigallia, corso 2 Giugno 79 (ex UBI) ore 10.00-12.00

Provincia di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno, piazza Arringo (lato Migliori/ via XX Settembre) ore 10.00-12.30

San Benedetto del Tronto, viale Secondo Moretti ore 17.00- 19.30

Provincia di Macerata

Civitanova Marche, corso Umberto I 67 ore 10.00-12.30

Corridonia, via San Claudio (parcheggio) ore 10.00-13.00

Macerata, Corso Cavour 40 ore 10.00-12.30 e 15.30-19.30

Recanati, corso Cavour (fronte Teatro Persiani) ore 10.00-13.00

Tolentino, piazza Maurizi (angolo via Pace 1) ore 16.00-19.00

Treia, via dell’Asilo (Passo di Treia, fronte chiesa della Natività) ore 10.00-12.00

Provincia di Pesaro Urbino

Acqualagna, piazza Mattei ore. 9.30-11.30

Cagli, piazza Matteotti ore 10.00-12.00

Cartoceto (Lucrezia) via della Repubblica (fronte Conad) ore 9.30-12.30

Fano, corso Matteotti ore 10.00-13.00

Urbino, Piazza della Repubblica ore 9.30-12.30

DOMENICA 19 NOVEMBRE

Provincia di Ancona

Senigallia, corso 2 Giugno 79 (ex UBI) ore 10.00-13.00

Provincia di Ascoli Piceno

Ascoli Piceno, piazza Arringo (lato Migliori/ via XX Settembre) ore 10.00-12.30

Cupra Marittima, Lungomare Romita ore 10.30- 12.00

Montalto delle Marche, Piazza Sisto V ore 10.00-11.00

San Benedetto del Tronto, viale Secondo Moretti ore 17.00- 19.30

Provincia di Macerata

Macerata, Corso Cavour 40 ore 10.00-12.30 e 15.30-19.30

Montecassiano piazza dell’Unità ore 10.00-12.00 e 15.00-19.30

Sarnano, piazza della Libertà ore 10.00-13.00

Provincia di Pesaro Urbino

Pesaro, via Branca (angolo piazza del Popolo) ore 10.00-13.00