La Mieleria di San Lorenzo vince ancora il Premio Qualità Marchigiano

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San Lorenzo in Campo (PU) – Passano gli anni e aumentano i riconoscimenti, perché intatta rimane la grande qualità. Il miele prodotto da La Mieleria di San Lorenzo di Luca Londei si conferma al top tra i mieli della regione Marche.

Al concorso regionale “Premio Qualità Marchigiano dei Prodotti dell’Alveare 2025”, organizzato dall’Associazione Consorzio Apistico Provinciale di Ancona in qualità di soggetto capofila dei 4 Consorzi Apistici della regione, il miele di edera dell’azienda di San Lorenzo in Campo si è aggiudicato il Premio Qualità Miele Marchigiano. L’anno passato aveva primeggiato con quello di coriandolo e nelle edizioni precedenti con altre varietà, a dimostrazione di come tutta la produzione sia di assoluta qualità. Le premiazioni si sono tenute ad Osimo, nella sala convegni dell’Amap (Agenzia per l’Innovazione nel Settore Agroalimentare e della Pesca).

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“Un evento molto importante – sottolinea Londei – al quale partecipiamo con entusiasmo perché rappresenta uno stimolo ulteriore a crescere e migliorarci. Ed è sempre una enorme soddisfazione conquistare riconoscimenti così prestigiosi: certificano il percorso virtuoso all’insegna della qualità che abbiamo intrapreso ormai da anni. Sono risultati frutto del lavoro di squadra e per questo voglio condividere il premio con tutti i miei collaboratori che ringrazio e che ogni giorno lavorano con passione per produrre il miele migliore”.

E’ l’ennesimo riconoscimento. La Mieleria di San Lorenzo a livello regionale ha primeggiato ben sette volte. Premi anche in ambito nazionale, come nel 2018, al prestigioso Concorso Grandi Mieli d’Italia.

“Alla base di questi risultati ci sono un modello di apicoltura innovativa e professionale, e la massima attenzione e cura ad ogni fase della produzione, dal posizionamento delle arnie alla loro conduzione, passando per smielatura e confezionamento. Tutte sono fatte direttamente da noi per garantire in ogni passaggio il massimo della qualità”.

Quello di edera è un miele abbastanza insolito che si produce in settembre: “In annate particolarmente abbondanti come quella del 2025 grazie a delle temperature alte e a uno stato di salute buono delle colonie, si è riusciti a produrre questo miele monofloreale. Profumo erbaceo con nota leggermente amara, perfetto per supportare il nostro benessere”.

Ampia la varietà di mieli prodotti da La Mieleria: acacia, castagno, melata, millefiori, tiglio, girasole, primaverile, aromatizzati, colza, coriandolo e il premiato edera. Nel punto vendita di via Miralbello a San Lorenzo in Campo si trovano anche pappa reale, polline, propoli, cosmesi oltre a tanti prodotti enogastronomici locali.

Scopri di più nel sito: lamieleriadisanlorenzo.it