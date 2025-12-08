“La nostra parte”, domani anteprima del film con l’ex procuratore Pietro Grasso

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Grande anteprima domani sera, martedì 9 dicembre, a Pesaro del film “La nostra parte”. Si tratta di un mediometraggio ideato e girato a Palermo nei luoghi simbolo della lotta alla mafia. Un film che è anche un’opera collettiva degli studenti delle scuole medie superiori di tutta Italia che e rientra nel progetto “Cips Cinema per la scuola 2025”, patrocinato dal Ministero dell’Istruzione e dalla Direzione generale Cinema e Audiovisivo e che vede come capofila il Liceo Marconi di Pesaro. Un’opera dedicata alla memoria civile, alla legalità e all’impegno dei giovani che ha visto la produzione esecutiva di Lomma Factory, associata a CNA Cinema e Audiovisivo Marche e la regia di Davide Lomma, autore de “L’ultima isola” nonché presidente di CNA Cinema e Audiovisivo Pesaro e Urbino.

“La nostra parte”, grazie alla collaborazione dell’Associazione “Libera”, sarà proiettato in anteprima al Multiplex Giometti (fino ad esaurimento posti). Sarà presente in sala Pietro Grasso figura di riferimento nella storia recente della lotta alla criminalità organizzata. Già Procuratore Nazionale Antimafia, componente del pool di magistrati che lavorarono accanto a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e successivamente Presidente del Senato della Repubblica, Grasso ha dedicato l’intera vita alla difesa della legalità e delle istituzioni democratiche.

Pubblicità

Ma ecco le proiezioni al Multiplex Giometti:

SALA 3 – Anteprima ore 20.15 (aperta alla cittadinanza fino ad esaurimento posti) in collaborazione con l’associazione “Libera” Pesaro e Urbino. Dopo il saluto di Pietro Grasso seguirà la

proiezione dei due film: “La camera di Consiglio” e a seguire “La nostra parte”. I biglietti per questa proiezione saranno acquistabili sul sito Giometti cinema o direttamente al botteghino la sera stessa.

SALA 2 – Prima del film “La nostra parte” alle ore 21 (solo su invito per cast e autorità) alla presenza di Pietro Grasso. Dalle ore 20.30 attori e troupe sfileranno sul red carpet allestito al cinema Giometti.

Dal 10 dicembre il film sarà poi proiettato durante le assemblee di istituto delle scuole della provincia che ne faranno richiesta.