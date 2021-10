La Regione ascolta i territori, a Fano l’incontro per il nuovo piano sociosanitario

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Nuova tappa del percorso di ascolto del territorio in vista della definizione del nuovo Piano sociosanitario delle Marche: domani, giovedì 28 ottobre 2021, l’incontro istituzionale e sociale si terrà a Fano, alle ore 17, presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna (Piazza XX Settembre). Piano Sanitario Marche, Regione Marche, Fano, Fanoinforma, Assessore Filippo

L’assessore alla Salute Filippo Saltamartini, per ascoltare esigenze e priorità in vista della nuova programmazione, ha convocato per domani i sindaci dei comuni dell’Ats 6 (Fratterosa, Mondavio, Mondolfo, Monte Porzio, Pergola, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Terre Roveresche), i sindaci dei Comuni dell’Ats 7 (Cartoceto, Fossombrone, Isola del Piano, Montefelcino, Sant’Ippolito, Colli al Metauro), i rappresentanti dei sindacati e delle altre associazioni rappresentative del territorio.

Questi incontri sono fortemente voluti dal presidente Acquaroli, dall’assessore Saltamartini e da tutta l’amministrazione regionale per disegnare il futuro della sanità marchigiana, perché “solo dall’ascolto e dalla condivisione potranno maturare i servizi essenziali che rispondono ai reali bisogni dei cittadini. Sono ormai diversi mesi che prosegue questa campagna di ascolto e ci stiamo avviando alla fase conclusiva” dichiara l’assessore.