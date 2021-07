La tua #ButteroExperience nel cuore delle Marche tra cavallo e natura

0 Condividi Facebook Twitter

San Lorenzo in Campo (PU) – “Nel montare a cavallo, noi prendiamo in prestito la libertà”, scrive la poetessa Helen Thomson. E mescolando la libertà alla passione e alla bellezza di un territorio meraviglioso, l’Asd Buttero Zone propone a turisti, appassionati e visitatori esperienze coinvolgenti in grado di regalare emozioni uniche. Siamo nel cuore delle Marche, in una cornice di rara bellezza. Ai piedi del borgo di San Vito sul Cesano (San Lorenzo in Campo), in provincia di Pesaro Urbino, nella incantevole location de Il Giardino Segreto, nasce la Buttero Zone. Tra le colline e i tesori naturalistici della valle del Cesano, va in scena questa estate la #ButteroExperience, un tris di esperienze, capaci di stimolare tutti i sensi.

Esperienze ma non solo: percorso di avvicinamento al cavallo, passeggiate con anche la possibilità di pranzi presso strutture o al sacco. Una immersione tra natura, sport, tipicità e autenticità. Grande protagonista il cavallo. Con il padrone di casa Rigoletto e altri due stupendi esemplari, razza del Catria, insieme a Giacomo Bartolucci, accompagnatore certificato, con 30 anni di esperienza, tutti i week-end di luglio e ad agosto anche durante la settimana, si potrà vivere una esperienza a 360 gradi, autentica, scegliendo tra #aperinfiume #aperincollina #aperinballa.

E per chi vorrà la possibilità di trascorrere la notte in una tenda da sogno sotto le stelle de Il Giardino Segreto. Tre hashtag per altrettante esperienze outdoor. Dopo aver preso confidenza con il cavallo e alcune semplici nozioni, si partirà per l’affascinante tour scelto tra le tipiche colline marchigiane, per fermarsi al tramonto a gustare uno squisito aperitivo lungo il fiume Cesano o seduti su rotoballe da dove godere di un panorama suggestivo che spazia dal monte Catria al mare Adriatico.

#AperinFiume

Una immersione nella natura, oasi dove rilassarsi e godere di una bellezza che incanta. A cavallo, insieme a Giacomo, un itinerario semplice quanto suggestivo. Ad attendervi un aperitivo con prodotti enogastronomici locali da gustare comodamente seduti lungo il fiume Cesano. Una esperienza emozionante, perfetta per una coppia, ma anche per amici.

#AperinBalla

Cavallo e rotoballe, tra campi di grano e colline che sono come dipinte dalla mano sapiente dell’uomo. Colori, profumi, autenticità. A cavallo, con Giacomo, nel cuore delle Marche per una esperienza che riempie gli occhi e regala emozioni uniche. Ad aspettarvi, al tramonto, un aperitivo con tipicità locali da degustare seduti su una rotoballa.

#AperinCollina

Le colline delle Marche sono uniche. Un puzzle di colori e figure geometriche, vigneti che lasciano spazio a campi di grano, ulivi e girasoli, il marrone che si mescola a tinte dorate, il giallo che abbraccia il verde. Immergersi in questo spettacolo unico a cavallo, insieme a Giacomo, sarà una esperienza in grado di stimolare tutti i sensi. Al tramonto, l’aperitivo ammirando un paesaggio meraviglioso che spazia dal mare Adriatico alla montagna. Cosa volere di più?

“Abbiamo dato questo nome all’Asd – racconta Giacomo – perchè il buttero è un mestiere epico, legato intimamente al cavallo, un’antica tradizione, un enorme patrimonio culturale. Noi vogliamo far respirare questa atmosfera magica, trasmettere la nostra passione e regalare grandi emozioni. Vogliamo che il cavallo diventi per i nostri ospiti un inseparabile compagno, come lo è per me. E’ questa una storia di forti passioni: è stato mio nonno a trasmettermi l’amore per i cavalli, mentre mia madre 30 anni fa ha disegnato Il Giardino Segreto. L’idea è quindi anche quella di riscoprire queste origini e farle respirare a chi verrà a trovarci. Abbiamo pensato a diverse tipologie di esperienze, che hanno però tutte degli ingredienti in comune: natura, autenticità e ovviamente il cavallo. Esperienze perfette per una coppia, ma pure per amici, studiate anche per chi non è mai andato a cavallo”.

È possibile personalizzare il proprio “pacchetto” in base ad esigenze e gusti, concordandolo con l’Asd.

Maggiori informazioni nei canali social Facebook Buttero Zone e Instagram butterozone. Necessaria la prenotazione: 340.6469087