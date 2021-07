Lagiustiziasifastrada, domani nelle Marche con il camper della Lega Giovani

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Arriva il 26 luglio nelle Marche #lagiustiziasifastrada, il tour della Lega Giovani per promuovere la campagna referendaria sulla riforma della Giustizia. Con Luca Toccalini, segretario federale dei giovani leghisti che in camper sta girando la Penisola per sensibilizzare i giovani alla firma dei quesiti referendari, ci sarà anche Luca Serfilippi commissario regionale della Lega Giovani Marche e consigliere regionali che invita i ragazzi marchigiani ad aderire all’iniziativa.

“Vogliamo rimboccarci le maniche per una riforma equa ed imparziale del sistema giustizia coinvolgendo i giovani ora che la fiducia degli Italiani nei confronti della magistratura è ai minimi storici – spiega Serfilippi – Questa battaglia non è contro qualcuno, ma a favore di una giustizia che non ipotechi più il futuro di nessuno e difenda legalità e diritti. Noi ragazzi siamo il futuro di questa nazione, non possiamo tirarci indietro: firmiamo tutti”.

La giornata di lunedì 26 comincia con la colazione a Senigallia dove il camper sarà dalle 9.00 Piazzale della Libertà presso il People Bar; a seguire, sosta ad Ancona prima al Passetto per la conferenza stampa (ore 10.30) quindi al gazebo Lega di Piazza Roma (ore 11.00). Per l’aperitivo Toccalini e i suoi sono attesi al Settepuntonove Beach di Porto San Giorgio (Lungomare Gramsci ore 13.00) da cui ripartiranno alla volta di Camerino per visitare l’area terremotata e raccogliere firme al gazebo di Piazza del Duomo (dalle 15.30).