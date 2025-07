L’Assessore regionale Aguzzi si ripresenta alle prossime elezioni

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – L’unico rappresentante fanese nella giunta Acquaroli sceglie proprio la città della Fortuna per annunciare la sua candidatura nella lista di Forza Italia. A presentare questa scelta è stato Federico Talè, amministratore di lungo corso, che ha recentemente lasciato Italia viva per aderire a Forza Italia, un partito che è sempre più attrattivo. Aguzzi spiega la sua scelta sottolineando come la Giunta Acquaroli sia stata concretamente la giunta del fare. Concentrandosi sulle sue deleghe, ha sottolineato i risultati conseguiti in questi cinque anni. Una nuova legge urbanistica dopo 32 anni, 291 milioni investiti per la sicurezza del territorio, 544 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato solo nel 2025.

Oltre 1100 nuove imprese artigiane nate grazie a politiche mirate. Un piano regionale per i rifiuti finalmente adottato. Le Marche sono la prima regione in Italia per l’impiego di Fondi Europei negli ultimi due anni. I numeri parlano chiaro: occupazione in crescita, disoccupazione giovanile in calo, crisi aziendali risolte. Non solo. Importanti risultati si sono ottenuti sulla sanità con la valorizzazione delle strutture ospedaliere presenti sul territorio e l’accantonamento del progetto di ospedale unico provinciale sostenuto dal centro sinistra. Cambio di rotta anche sulla viabilità con la riattivazione del cantiere per il completamento della Fano Grosseto. Opera che era ormai data per impossibile ma che oggi vede la apertura della Guinza e la progettazione della seconda galleria.

Ora occorre dare continuità a questi lavori. Per questo Aguzzi, sostenuto da vari amministratori e da tutto il partito, ha deciso di ripresentare la sua candidatura affinché Francesco Acquaroli e il centrodestra possano governare ancora.