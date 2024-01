Latini, Lega al lavoro per la tutela della scrittura a mano

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – “La scrittura a mano è fondamentale per lo sviluppo psicologico e per aumentare le potenzialità dei nostri ragazzi. Come ci ha ben spiegato anche Padre Firmino dell’istituto grafologico di Urbino in commissione, questa attività ha un profondo significato personologico. Per questo la Lega è al lavoro per la sua promozione, anche con l’istituzione di una Giornata nazionale della scrittura. È un bene che deve essere preservato per aiutare i nostri giovani ad esprimere le loro potenzialità”.

Così la vicepresidente della commissione Cultura, la deputata della Lega Giorgia Latini, segretario della Lega Marche.

