Latini (Lega), mensilità supplenti in arrivo grazie al ministro Valditara

Ancona – “Grazie al buon lavoro del ministro Valditara in arrivo il pagamento entro agosto delle mensilità dovute a supplenti brevi e saltuari. Parallelamente si è preso l’impegno, in accordo con il Mef, per assicurare l’aggiornamento degli stipendi dei dirigenti scolastici con il cedolino del prossimo mese. L’attenzione della Lega per la scuola e i docenti è sempre massima. Il futuro dei nostri giovani e la loro formazione sono una priorità”.

Lo dichiara in una nota l’on. Giorgia Latini vicepresidente della commissione Istruzione alla Camera e segretario Lega Marche.

