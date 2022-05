Lavori Contessa, Seri: “Che venga rispettato il cronoprogramma”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – “Il cronoprogramma dei lavori della Contessa, che rimarrà chiusa per urgenti e imprescindibili interventi venga rispettato”. Lo annuncia il sindaco Seri che rimarca come “questo collegamento è fondamentale per mettere in connessione l’Umbria e le Marche, compresa la riviera adriatica, con evidenti riflessi di natura economica per le attività turistico-ricettive. Chiedo che i lavori, che cominceranno da inizio ottobre e per i quali sarà necessaria la chiusura della strada nel doppio senso di marcia, siano aderenti ad una programmazione che preveda il loro completamento entro l’inizio della prossima stagione estiva. In questo modo, si tutelerebbe l’economia legata al turismo del nostro territorio. Si prenda un impegno chiaro perché non sono ammissibili ritardi che avrebbero conseguenze ingenti e considerevoli per il nostro sistema economico. Inoltre, chiedo che Anas metta un punto ai cantieri aperti ormai un anno fa nel Comune di Cantiano, ancora lontani dall’essere ultimati e che, deviando il traffico sulla strada comunale, stanno creando numerosi disagi”.

Seri accoglie anche il monito del sindaco di Gubbio Filippo Stirati per un’azione condivisa per ammodernare la Contessa. È fondamentale un’unione di intenti per puntare i fari sulla precarietà del tratto umbro-marchigiano. Le Istituzioni regionali e il Governo prendano coscienza di tale criticità valutando insieme un progetto di ammodernamento complessivo della “Contessa”.

