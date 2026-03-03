Le allieve del corso di MGA all’incontro sulla difesa personale a Camerano

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Un pomeriggio di formazione sulla difesa personale è quello che hanno vissuto, sabato 28 febbraio nella palestra Judo Club Camerano del maestro Benedetto Tontarelli, alcune allieve del corso MGA (Metodo Globale Autodifesa) tenuto dal maestro di judo e istruttore MGA Attilio Mascarucci ogni martedì e giovedì nella palestra della scuola primaria di Cuccurano in collaborazione con il Judo Club Fano. Prima di iniziare la lezione vera e propria con il maestro Giuseppe Marcheggiani MGA Fiduciario Regione Marche, è intervenuto il presidente Fijlkam Marche, Marco Masi, a ribadire l’importanza di questa disciplina.

Le allieve, nelle due ore di lezione teorico-pratica, hanno potuto migliorare le tecniche già acquisite durante il corso che praticano settimanalmente e apprenderne di nuove utili per avere maggiore sicurezza e consapevolezza delle proprie capacità di reazione fisiche e psichiche durante una eventuale aggressione. Un bel momento che, grazie alla professionalità dei maestri, è risultato molto formativo per arricchire il bagaglio di nozioni sulla difesa personale.

