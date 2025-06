Le associazioni di categoria: “La riapertura della Corte rilancia anche il commercio”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – La riapertura della Corte Malatestiana a Fano, dopo anni di chiusura, non è soltanto un evento culturale di grande valore simbolico: rappresenta anche un segnale concreto di rilancio per il centro storico e per l’intero tessuto economico cittadino. Ne sono convinte le principali associazioni di categoria, che plaudono al nuovo corso e all’entusiasmo con cui cittadini e turisti hanno affollato la serata inaugurale.

Per il Presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini “portare persone nel cuore di Fano significa ossigeno per negozi, pubblici esercizi e strutture ricettive. La riapertura della Corte genera flussi immediatamente tangibili per l’economia di vicinato e per l’immagine della città. È la direzione giusta: cultura e commercio possono – e devono – crescere insieme”.

Dello stesso pensiero è Matteo Radicchi Direttore Confesercenti Fano che evidenzia come “queste siano iniziative capaci di richiamare pubblico e attenzione mediatica che producono ricadute concrete sul tessuto imprenditoriale del centro storico. Fano aveva bisogno di un segnale forte di rilancio e la Corte Malatestiana, tornata a splendere, diventa ora un potente attrattore di persone e opportunità. Continuiamo su questa strada per rendere il centro sempre più vivo, accogliente e competitivo”.

Le due sigle si dichiarano pronte a collaborare con l’Amministrazione, attraverso il Tavolo Economico, per valorizzare il calendario di eventi e trasformare l’entusiasmo della serata inaugurale in un volano stabile di crescita per l’intera città.