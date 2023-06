Le Marche e Fano protagoniste in Tv con la trasmissione di Sky Sport “Calciomercato L’Originale”

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Si tratta di uno dei programmi sportivi con i maggiori ascolti a livello italiano. Il programma è diventato negli anni un must di Sky Sport grazie all’inseparabile trio composto da Alessandro Bonan, l’ideatore e conduttore del format, Gianluca Di Marzio, che racconta le operazioni di giornata, e Fayna, che pesca le più insolite curiosità dal web. Gli ospiti che si alterneranno sul palco dell’ex Chiesa di San Francesco sono ex giocatori e giornalisti sportivi come Costacurta, Minotti, Marchegiani, Marocchi, Serena, Bucciantini, Baldaccini, Condò, Teotino, Compagnoni e Marianella. Tutti volti conosciuti a livello nazionale e da anni associati al canale nazionale sportivo per eccellenza.

Con picchi di 400.000 telespettatori a puntata ed un potenziale di oltre 2 milioni di utenti collegati settimanalmente tra dirette, repliche e canali social, “Calciomercato L’Originale” va in onda in diretta dal lunedì al venerdì alle 23 ma prevede anche repliche al mattino e al pomeriggio, colpendo così un po’ tutte le fasce orarie per un totale di 20 messe in onda settimanali.

Oltre al collegamento principale, previsto nell’ex Chiesa di San Francesco (dalle 23 alle 24), ogni giorno ci saranno altri collegamenti in luoghi simbolo della città e questo garantirà una promozione turistica di grande impatto nazionale. Inviati della trasmissione ogni giorno effettueranno ben 3 collegamenti da luoghi simbolo come Pincio, Darsena, Borghese, Rocca Malatestiana, Bastione Sangallo, Porto, zona mare, ecc.

La promozione prevede anche la messa in onda, ad inizio e fine trasmissione, dello spot ufficiale della Regione Marche, interviste a istituzioni e stakeholder, per illustrare la strategia della Regione Marche in tema di turismo e comunicazione del suo brand. Durante la settimana saranno organizzate delle esterne per promuovere la storia (romanità), arte, cultura, tradizione (marinai), prodotti (vino tartufo) e tanto altro ancora.

Tra l’altro nella punta di martedì ci saranno collegamenti live con il Gran Galà per i 20 anni di Sky con ospiti in collegamento come Capello, Cambiasso, Del Piero e tanti altri mentre giovedì al termine di Spagna Italia di Nations League saranno collegati in diretta con Fano da Enschede, Fabio Caressa e Beppe Bergomi, più i calciatori azzurri.

In totale saranno circa 20 ore di messa in onda per regalare una cartolina delle Marche in tutto il loro splendore “sfruttando” l’immagine di Fano come vetrina di giornata.

Questa opportunità è stata resa possibile grazie al sostegno della Regione Marche che ha garantito un importante contributo attraverso l’Atim e al Comune di Fano. A fare da collante nell’organizzazione di questo importante progetto di visibilità è stata Comunica Media Agency.

