Pesaro – Le Marche e il cinema; il territorio e le imprese di produzione dell’audiovisivo. Una realtà in continua crescita che rischia di rimanere stritolata tra le grandi produzioni ed un mercato sempre più difficile che vede le sale sempre più in affanno a favore dello streaming e delle piattaforme digitali. Ma il cinema indipendente cerca come può di resistere, spesso autofinanziandosi, o magari cercando di ritagliarsi una fetta dei finanziamenti destinati al settore per continuare ad esistere.

I produttori indipendenti rappresentano la maggiore realtà produttiva del settore dell’audiovisivo in Italia e nelle Marche. Una miriade di autori, registi, sceneggiatori e altre figure legate al mondo della settima arte che si muove in ordine sparso tra mille difficoltà e la mancanza di risorse destinate al settore. Risorse che troppo spesso sono orientate verso le grandi produzioni. Si tratta di una realtà che nelle Marche conta oltre 400 imprese e che da lavoro direttamente e indirettamente ad un indotto che ne conta oltre 1.000 persone.

E’ questa l’industria creativa e artistica delle Marche; non solo una fabbrica di sogni ma anche di promozione del territorio. In un momento di cambiamento del mercato e di deregolamentazione del settore cinematografico è opportuno fare il punto sul settore e sulla diversità culturale del produttore indipendente. Si studiano nuovi modelli di distribuzione cinematografica ma le finestre devono salvaguardare la diffusione in sala come momento imprescindibile di socializzazione.

Piattaforme e sala, produttori indipendenti e OTT, Regione e Film Commission, Bandi regionali ed europei. Tanti i temi del Convegno “Cinema e territorio” che si terrà, VENERDI’ 23 giugno alle ore 11 al Centro Arti Visive Pescheria organizzato da CNA Cinema e Audiovisivo Marche nell’ambito degli incontri e delle iniziative della Mostra del nuovo Cinema di Pesaro.

Tra gli ospiti Gianluca Curti, Presidente nazionale CNA Cinema e audiovisivo, Francesco Gesualdi, direttore generale della Marche Film Commission. Ed ancora Mario Perchiazzi dell’esecutivo nazionale di CNA Cinema e Francesco Lattarulo, delegato al credito di CNA Cinema; Pedro Armocida direttore della Mostra del Nuovo Cinema, Elena Casaccia del Coordinamento CNA Cinema e Audiovisivo Marche. Aprirà i lavori il presidente di CNA Cinema Marche, Henry Secchiaroli. Porteranno il loro saluto il segretario CNA Marche Moreno Bordoni; e il vicesindaco di Pesaro, Daniele Vimini. E’ previsto anche un intervento di Lucia Sgarzini, direttore del Confidi Uni.co. di Pesaro.