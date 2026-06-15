Viabilità Lunano-Sassocorvaro, Civici Marche chiede tempi certi

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Pesaro – Il territorio compreso tra Lunano e Sassocorvaro Auditore sta vivendo una situazione sempre più critica sul fronte della viabilità. Cantieri simultanei, semafori temporanei e restringimenti di carreggiata stanno causando disagi quotidiani a cittadini, lavoratori e imprese, con tempi di percorrenza sensibilmente aumentati lungo l’intera vallata dell’Alto Foglia. Il Direttivo Provinciale di Civici Marche ritiene necessario richiamare l’attenzione su una serie di interventi che, seppur singolarmente necessari, stanno producendo nel loro insieme un effetto paralizzante a causa della mancanza di coordinamento tra i diversi enti coinvolti.

Il primo nodo riguarda il Ponte dei Sette Archi, dove la Provincia di Pesaro e Urbino ha avviato i lavori per la realizzazione di una passerella pedonale. Il semaforo installato per consentire l’esecuzione dell’opera genera quotidianamente lunghe code che si ripercuotono sulla SS 687, sulla SP 744 e sulla SP 3 Fogliense. A questa situazione si aggiunge il cantiere ANAS lungo la circonvallazione di Lunano, anch’esso regolato da senso unico alternato e impianto semaforico, che riduce ulteriormente la fluidità del traffico. Non meno problematici risultano i lavori di interramento dei cavidotti da parte di E-Distribuzione tra Lunano e Caprazzino. Procedendo verso valle, dopo la zona industriale di Mercatale, un ulteriore semaforo regola i lavori ANAS di messa in sicurezza dell’arteria stradale. A questi si sommano altri due interventi ANAS: uno nella zona di Celletta di Valle Avellana e uno poco prima di Casinina per l’installazione di nuovi guard rail, entrambi accompagnati da limitazioni alla circolazione che aggravano una situazione già complessa.

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Si ricorda inoltre che proprio un recente intervento per il posizionamento delle barriere di sicurezza ha causato il danneggiamento di un’infrastruttura FiberCop, provocando l’interruzione dei servizi telefonici e della connessione internet in gran parte del territorio dell’Alto Foglia. Dulcis in fundo, i lavori della Provincia all’ingresso del centro abitato di Sassocorvaro. Civici Marche sottolinea che il problema non è rappresentato dai lavori, necessari per migliorare sicurezza e infrastrutture, bensì dall’assenza di una regia condivisa tra i vari enti interessati. Una pianificazione più attenta avrebbe consentito di distribuire gli interventi nel tempo, limitando l’impatto sui cittadini.

Per questo chiediamo l’accelerazione dei cantieri in corso, la pubblicazione di cronoprogrammi chiari e verificabili e l’istituzione di un coordinamento permanente tra tutti gli enti interessati, specialmente con l’avvicinarsi della stagione estiva. Il territorio merita risposte concrete, tempi certi e una gestione più efficiente delle opere pubbliche. I cittadini non possono continuare a pagare il prezzo di una mancata programmazione.