Lega Marche: aprono i Punto Salute nelle aree interne

Ancona – Lega Marche compatta nel rilevare l’importanza non solo funzionale, ma strategica dell’apertura a Paggese di Acquasanta del primo di 5 Health Point (Punto Salute) sul territorio regionale, ambulatori di prossimità gestiti da personale infermieristico INRCA, il cosiddetto ‘infermiere di comunità’.

Presenti al taglio del nastro con l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, il commissario Lega Marche on. Giorgia Latini e il provinciale Roberto Maravalli, l’assessore Andrea Maria Antonini e la consigliera regionale Monica Acciarri.

“Orgogliosi di dimostrare ancora una volta con i fatti il lavoro costante della Lega per restituire prospettive all’entroterra, in particolar modo quello terremotato, con il mantenimento o l’attivazione di servizi così da frenare lo spopolamento – dichiara il commissario della Lega Marche on. Giorgia Latini – Dopo aver ottenuto la proroga alla formazione delle classi con un emendamento Lega a mia prima firma, ora un nuovo importante step grazie all’impegno del nostro assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini e tutta la squadra della Lega in Regione”.

“L’obiettivo dell’apertura dei Punto Salute è quello di contribuire a ridurre il numero di accessi impropri in pronto soccorso, superare i lunghi tempi di attesa della sanità pubblica e i costi elevati delle prestazioni private che di fatto negano la prevenzione a milioni di italiani – spiega l’assessore Saltamartini – L’ambulatorio è rivolto all’erogazione di prestazioni con carattere di elezione, anche tramite l’erogazione di servizi e prestazioni sanitarie a distanza con l’uso di dispositivi digitali, permetteranno di dare risposte vicine e personalizzate ai pazienti”.

“Un ulteriore, importante passo verso quel sistema sanitario regionale che stiamo costruendo, con le oggettive difficoltà, ma senza fermarsi mai e con le idee chiare – aggiunge l’assessore regionale alla digitalizzazione Andrea Maria Antonini – Procediamo in linea con gli obbiettivi politici regionali che sono quelli di potenziare la sanità di prossimità anche attraverso percorsi digitali che incentivano la completezza e la rapidità dei servizi”

“La scelta di Acquasanta come primo dei Punto Salute in attivazione è anche simbolica – spiega la consigliera regionale Monica Acciarri, membro della commissione Ambiente e Territorio – Oltre ad essere un comune pesantemente colpito dal sisma del 2016, è al centro di un ambito dove il 33% dei residenti risulta over 65, a fronte di una media regionale pari al 25,6%. In contesti come questo, la riattivazione della sanità di prossimità è indispensabile presidio di base per la gestione domestica delle patologie croniche a partire dal monitoraggio dei parametri vitali”.

“Iniziative come l’ambulatorio di Acquasanta recepiscono in pieno quanto si aspettano i cittadini dalla buona politica – conclude il segretario della Lega provinciale Ascoli Piceno Roberto Maravalli – Siamo un partito di territorio e continuiamo pancia a terra a lavorare per restituire al territorio quelle risposte che troppo a lungo gli sono mancate”.