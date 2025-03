Lega Marche in piazza l’8 e 9 marzo

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – La Lega scende in piazza con una grande mobilitazione nazionale annunciata dal Segretario Federale Matteo Salvini, per sabato 8 e domenica 9 marzo. Due i temi centrali dell’iniziativa: la pace in Ucraina e la pace fiscale, due battaglie che il partito continua a portare avanti con determinazione. Nelle Marche, saranno ben 24 gazebo allestiti in diverse città per incontrare i cittadini, ascoltare le loro esigenze e illustrare le proposte della Lega.

“Questo fine settimana saremo ancora una volta tra la gente, nelle piazze marchigiane, per portare avanti le battaglie che riteniamo fondamentali per il futuro del nostro Paese: la pace in Ucraina e la pace fiscale – dichiara la deputata della Lega e segretaria del partito nelle Marche, Giorgia Latini – Ringrazio di cuore tutti i militanti e i sostenitori che con passione e dedizione, settimana dopo settimana, si impegnano e allestiscono i gazebi informativi. Invito tutti i cittadini marchigiani a partecipare a questo importante appuntamento per confrontarsi e contribuire insieme a dare forza a queste battaglie che riteniamo prioritarie.”

Ecco l’elenco dei gazebo presenti nelle Marche:

Sabato 8 marzo:

Filottrano (piazza Mazzini, 09:00-13:00)



Sassoferrato (via Cavour, 10:00-13:00)



San Benedetto del Tronto (viale Secondo Moretti, 35, 17:00-19:00)



Monte Giberto (via Diaz, 16:30-18:30)



Montegranaro (via Zaccagnini, 17:00-19:00)



Montegiorgio (via Ugolino, 10:30-13:00)



Civitanova Marche (corso Umberto I, 67, 10:00-13:00)



Macerata (corso Cavour, 40, 15:00-19:00)



Matelica (corso Vittorio Emanuele II, 17:00-19:00)



Tolentino (via della Pace, 3, 16:00-20:00)



Fano (piazza Costanzi, 10:00-12:30)



Urbino (via Raffaello, 09:00-12:00)

Domenica 9 marzo:

Ancona (viale della Vittoria, 10:30-12:30)



Falconara Marittima (piazza Fratelli Bandiera, 10:00-12:30)



Senigallia (piazza Roma, 10:00-12:30)



Ascoli Piceno (piazza Arringo, 10:30-12:30)



Folignano (via Genova, 1, 10:30-12:30)



Monsampolo del Tronto (via Giorgio La Pira, 17, 10:00-12:00)



Montalto delle Marche (via Roma, 10:30-12:30)



Porto San Giorgio (piazza Matteotti, 10:30-12:30)



Macerata (galleria del Commercio, 15:00-19:00)



Cartoceto (via della Repubblica, 09:30-12:30)



Pesaro (via Branca, 10:00-13:00)



Urbino (via Raffaello, 09:00-12:00)