Lega Marche presenta i responsabili dei dipartimenti regionali

Ancona – Nella suggestiva cornice della Loggia dei Mercanti di Ancona, la Lega Marche ha ufficialmente presentato i 30 responsabili dei dipartimenti regionali, figure chiave all’interno del partito che avranno il compito di valorizzare le competenze e le progettualità nei diversi ambiti strategici per il territorio, consolidando al contempo l’azione amministrativa del partito in vista delle elezioni regionali del prossimo autunno. L’evento ha visto la presenza del Senatore Armando Siri, responsabile nazionale dei dipartimenti, della segretaria regionale della Lega, On. Giorgia Latini, e dei vertici del partito, tra cui il parlamentare Mirco Carloni e il vicesegretario regionale vicario Mauro Lucentini. Presenti anche il vicepresidente della Regione Marche Filippo Saltamartini e i consiglieri regionali Renzo Marinelli, Anna Menghi, Monica Acciarri e Simona Lupini.

Nel suo intervento, l’On. Giorgia Latini ha sottolineato l’importanza di un’organizzazione capillare ed efficace in vista delle prossime sfide politiche: “Quella che presentiamo oggi è una squadra forte e competente, composta da persone che hanno il desiderio di mettere in gioco la propria professionalità. Abbiamo scelto persone con esperienza, credibili e capaci di dare un contributo importante sia al partito che alla stesura del programma elettorale. Da sempre i dipartimenti sono il cuore dell’azione politica della Lega, perché sono quei nuclei di lavoro dove si trattano i temi in modo concreto. È fondamentale rafforzare la segreteria regionale del partito in vista dei prossimi appuntamenti, a cominciare dall’autunno, quando i marchigiani saranno chiamati a confermare il buon governo della giunta regionale di centrodestra” . Giorgia Latini ha ricordato la nomina del direttivo regionale di Mirco Carloni e Andrea Maria Antonini come responsabili organizzativi della campagna elettorale rispettivamente per le Provincie di Pesaro e Ancona e per le provincie di Macerata, Fermo ed Ascoli, al fine di coinvolgere sempre più persone vicine al mondo imprenditoriale ed economico nella prossima campagna elettorale per le regionali. Carloni, già vicepresidente della Regione e attualmente responsabile nazionale della Lega per il dipartimento Attività Produttive, e Antonini, attuale assessore all’Agricoltura e alle Attività Economiche, metteranno a disposizione la loro competenza, l’esperienza amministrativa e la profonda conoscenza del territorio per costruire un programma condiviso con tutti gli amministratori locali, capace di raccogliere le sfide che attendono le Marche nei prossimi anni.

Anche l’On. Mirco Carloni e l’On. Mauro Lucentini hanno evidenziato l’importanza della sfida regionale. L’On. Carloni, responsabile nazionale del dipartimento Attività Produttive, ha dichiarato: “In questi anni la Regione Marche ha vissuto una stagione di riforme legislative che hanno dato un impulso significativo al cambiamento. Abbiamo ereditato una regione economicamente declassata, con infrastrutture ferme al palo e un aeroporto quasi chiuso. In pochi anni abbiamo dato una strategia, sbloccando cantieri strategici come la Galleria della Guinza, ferma da decenni, e offrendo risposte concrete al mondo economico”.

Lucentini ha posto l’accento sull’organizzazione del partito: “La Lega è fatta di tanti militanti e di tanto impegno. Le prossime sfide non possono e non devono spaventarci perché nel partito c’è una classe dirigente di valore, come dimostrano le persone impegnate nei dipartimenti che oggi andiamo a formare”.

Il Senatore Armando Siri ha infine concluso sottolineando il lavoro svolto dalla Lega a livello nazionale e regionale: “La Lega è un partito che nasce dal basso e i dipartimenti hanno il ruolo di rafforzare il legame tra la politica e i cittadini. Non sono semplicemente un raccoglitore di proteste, ma un centro di elaborazione di proposte concrete, perché la politica ha bisogno del contributo di tanti interlocutori. La Lega ha una classe dirigente con una marcia in più: pratica e pragmatica. In questi anni è stato fatto un ottimo lavoro dalla Segreteria regionale del partito e così dovete andare avanti con entusiasmo. Questo dovrà essere l’atteggiamento che ci caratterizza anche in vista della prossima campagna elettorale, nella quale dobbiamo lavorare per far comprendere ai cittadini marchigiani il buon governo di questi anni e l’importanza delle tante risposte offerte dalla Lega”.

I 30 responsabili di dipartimento della Lega Marche:

Difesa : Andrea Aquili

: Andrea Aquili Energia : Tullio Patassini

: Tullio Patassini Economia : Carlo Iammarino

: Carlo Iammarino Famiglia : Elisa Penna

: Elisa Penna Agricoltura : Erika Acciarri

: Erika Acciarri Tutela Animali : Laura Laviano

: Laura Laviano Giustizia : Avv. Antonella Andreoli

: Avv. Antonella Andreoli Gestione Faunistica : Alberto Maria Alessandrini

: Alberto Maria Alessandrini Antimafia : Aldo Alessandrini

: Aldo Alessandrini Attività Produttive : Renzo Marinelli

: Renzo Marinelli Innovazione : Mirko Giordani

: Mirko Giordani Turismo : Monica Acciarri

: Monica Acciarri Associazioni Religiose : Paolo Orlandi

: Paolo Orlandi Carceri : Patrizia Forcina

: Patrizia Forcina Esteri : Roberto Maravalli

: Roberto Maravalli Cultura : Maria Silvia Nocelli

: Maria Silvia Nocelli Disabilità : Anna Menghi

: Anna Menghi Enti Locali : Enrico Rossi

: Enrico Rossi Ricerca Scientifica : Simona Lupini

: Simona Lupini Sport : Fabio Senzacqua

: Fabio Senzacqua Sanità : Lucio Dellonti

: Lucio Dellonti Lavoro : Alan Petrini

: Alan Petrini Aree Montane : Giuliano Pazzaglini

: Giuliano Pazzaglini Ambiente : Giuseppe Cognigni

: Giuseppe Cognigni Istruzione : Laura Sestili

: Laura Sestili Infrastrutture : Mauro Lucentini

: Mauro Lucentini Politiche Abitative : Giacomo Fava

: Giacomo Fava Integrazione : Luca Davide

: Luca Davide Autonomie : Elena Campagnolo

: Elena Campagnolo Giovani : Matteo Fabbroni

: Matteo Fabbroni Motorismo Storico : Niky Millevolte

: Niky Millevolte Università : Tommaso Lorenzini

: Tommaso Lorenzini Sicurezza e Immigrazione : Luca Natalucci

: Luca Natalucci Pesca: Lorenzo Marinangeli