Liceo del Made in Italy, un nuovo percorso di studi per l’istituto Benelli di Pesaro

Pesaro – Moda etica e sostenibilità, tradizione ed innovazione artigiana, sviluppo di competenze imprenditoriali, da apprendere anche attraverso il dialogo diretto con le aziende e con gli artigiani del nostro territorio. E’ questo il focus del nuovo percorso di studi del Liceo del Made in Italy dell’Istituto professionale Benelli di Pesaro, presentato questa mattina presso la sede di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. L’associazione ha infatti siglato una importante collaborazione con l’Istituto scolastico pesarese per supportare e promuovere l’avvio del nuovo percorso formativo per l’anno 2026/2027.

“Questo nuovo indirizzo liceale – dice Raffaele Balzano, dirigente dell’Istituto Benelli – offre una nuova ed importante opportunità ai giovani perché permette di approfondire e potenziare gli apprendimenti tipici del Liceo del Made in Italy con l’attivazione di laboratori trasversali professionalizzanti che l’istituto può offrire grazie alle strumentazioni e alle attrezzature di cui già dispone per gli altri indirizzi di studio, oltre alla possibilità di svolgere attività pratiche con insegnanti specializzati. Tali risorse consentono di offrire un monte ore di attività laboratoriali potenziato rispetto al quadro orario e di elevata qualità professionale. Il percorso di studi progettato – prosegue – è focalizzato sulla Moda Etica e Sostenibile, settore in cui si rileva un elevato fabbisogno nazionale, oltre che territoriale e promette un interessante sviluppo per l’esportazione di specifici prodotti artigianali Made in Italy. Per l’attivazione del nuovo indirizzo liceale, il Benelli ha già attivato due importanti collaborazioni con il territorio – conclude Balzano -: con Confartigianato Imprese Ancona e Pesaro-Urbino e con l’ITS Marche, che vorrei ringraziare per aver mostrato una tempestiva ed ampia disponibilità a collaborare e a co-progettare nel dettaglio il nuovo percorso”.

“Il nuovo Liceo del Made In Italy rappresenta una grande opportunità per il futuro professionale dei nostri giovani ma anche per quello delle nostre imprese – dice Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona- Pesaro e Urbino -. Si tratta infatti di un percorso di formazione pensato per offrire ai ragazzi strumenti utili ed innovativi per essere protagonisti nel mondo del lavoro, grazie ad un approccio integrato tra formazione liceale e formazione tecnica, ma anche per valorizzare l’eccellenza e il know-how delle imprese artigiane. Il Liceo del Made in Italy – prosegue – sarà in grado di formare figure altamente specializzate, creando anche maggiori possibilità di incontro tra domanda ed offerta. Vorrei ringraziare l’istituto Benelli per la collaborazione avviata per questo nuovo percorso e sono certo che sarà una grande opportunità”.

“Siamo particolarmente soddisfatti della collaborazione che Confartigianato ha siglato con l’istituto Benelli per il nuovo Liceo del Made in Italy – spiega Giada De Simoni, Responsabile Confartigianato Imprese Area di Pesaro -. Poter mettere a disposizione l’esperienza dei nostri imprenditori e il valore della professione artigiana per formare gli studenti è per noi motivo di orgoglio e continueremo ad impegnarci, come associazione, per supportare e promuovere attività di valore dedicate alle nuove generazioni. Un obiettivo che stiamo portando avanti anche attraverso il progetto “Percorsi di crescita”, che Confartigianato ha avviato a Pesaro nel 2025 e che riproporrà anche quest’anno con l’obiettivo di fornire ai genitori strumenti utili per accompagnare il percorso educativo dei figli in un’epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo centrale nella vita dei giovani”.

Durante la presentazione del nuovo percorso di studi, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale è intervenuto Gianluca Lanari, che ha illustrato i punti di forza del nuovo Liceo del Made in Italy. A spiegare nel dettaglio come funzionerà invece il nuovo indirizzo del Benelli sono stati i docenti Adriano Bocchicchio, Marcella Arcangeletti e Christian Marcolini. Le materie affrontate saranno quelle tipiche di un liceo, con particolare attenzione alle scienze economiche e giuridiche applicate ai settori del Made in Italy e con un focus sulla Moda etica e sostenibile. Il percorso formativo sarà caratterizzato per il potenziamento dei laboratori interdisciplinari e grazie ad una collaborazione consolidata con le aziende del territorio, tra cui numerose imprese artigiane aderenti a Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, gli studenti potranno sviluppare competenze tecnico-pratiche e vivere appieno la realtà di diversi settori produttivi d’eccellenza del Made in Italy. I laboratori verteranno su cosmetici e tinture biologiche e sostenibili, bioplastiche per abiti e accessori, lavorazione di metalli per accessori moda e montature di design per gli occhiali. Altro modulo caratterizzante del percorso di studi sarà quello relativo alla “Gestione dei processi produttivi” che sarà realizzato grazie alla collaborazione con ITS Marche, come ha sottolineato Gabriele Marchetti, presidente ITS Pesaro. A chiudere la giornata di presentazione è stato Luca Bocchino, responsabile orientamento di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino, che ha illustrato le attività che l’associazione realizza ogni anno con gli studenti delle scuole: “Nel 2025 – dice – abbiamo sviluppato attività di orientamento con circa 20 istituti di scuola superiore e 20 scuole medie delle province di Pesaro e Urbino e Ancona, coinvolgendo circa 3mila studenti e avvalendoci della collaborazione di 50 imprenditori ed esperti. In diverse scuole della provincia di Pesaro e Urbino abbiamo anche organizzato incontri con esperti sul tema delle dipendenze tecnologiche”.

Per ricevere tutte le informazioni sul nuovo Liceo del Made In Italy dell’istituto Benelli, sabato 31 gennaio, dalle 15.30 alle 16.30, la scuola organizzerà un open day dedicato.