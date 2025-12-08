L’inclusione fa canestro con la prima edizione della “Special Cup Basket per Tutti”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Sarà un pomeriggio di sano sport e soprattutto inclusione perché, quando c’è di mezzo una palla siamo tutti animati dalla stessa passione, a prescindere dal livello e dal grado di abilità. La Polisportiva 1000 Piedi Asd – APS , realtà che dal 2007 propone progetti psicomotori e motorio-sportivi mirati al benessere psicofisico dell’individuo attraverso attività adattate per qualsiasi età e condizione, scende di nuovo in campo per un’iniziativa che coinvolgerà circa 70 persone, tra disabili e no, dai 25 ai 65 anni. L’evento si chiama “Special Cup – Basket per Tutti” ed è un quadrangolare di pallacanestro in programma alla palestra della Celletta a Pesaro domenica 14 dicembre a partire dalle 15.30. A partecipare saranno le società sportive di Marche e Romagna con le quali 1000Piedi collabora da decenni proprio per diffondere i valori ed i benefici dello sport inclusivo e sono: Basket Pirates di Misano, ASD High School Basketball di Ancona, Special Crabs Esplora ASD-APS di Rimini e Basket Overlimits (ex RHYNOS FLY) Polisportiva 1000Piedi ASD-APS di Pesaro.

La particolarità della manifestazione sta nel fatto che le squadre saranno composte al momento e saranno “miste” ossia con giocatori con e senza disabilità, per garantire pari opportunità di gioco e dignità a tutti, nel pieno rispetto del metodo Calamai al quale 1000Piedi si ispira e sul quale fonda le sue attività sportive.

“Il torneo – spiegano dall’associazione – sviluppa un progetto basket dedicato a ragazzi ed adulti in situazione di disabilità che attraverso un lungo lavoro in palestra e alla valenza, soprattutto pedagogica, di uno sport come la pallacanestro, sono divenuti atleti a tutti gli effetti. Atleti che auspicano di confrontarsi con gli altri ed avere uno spazio per condividere la stessa passione e giocare insieme con la consapevolezza di far tutti parte di un’unica squadra. Lo sport e soprattutto lo sport integrato è un veicolo potente che fa crescere le comunità in modo equo, sicuro e rispettoso, che garantisce inclusione e crescita sociale sostenendo famiglie e caregivers”.

A sostenere l’iniziativa, che gode del patrocinio e del contributo del Comune di Pesaro, c’è il Csi Pesaro-Urbino con il quale 1000Piedi ha instaurato ormai da anni un rapporto che va aldilà della semplice affiliazione sportiva.

“Fare rete e promuovere progetti di inclusione – spiega il presidente Marco Pagnetti – è una delle nostre mission. Siamo felice di avere nella nostra rosa di società una realtà come 1000Piedi perché condividiamo gli stessi valori e crediamo fortemente che lo sport sia uno strumento fondamentale per abbattere le barriere”. La Special Cup Basket per Tutti sarà solo il primo di una serie di iniziative analoghe che 1000Piedi riproporrà poi nel 2026, coinvolgendo altre discipline sportive, tra le quali il calcio a 5, le bocce ed una corsa cittadina con diversi percorsi sia per principianti, per amatoriali e professionisti.