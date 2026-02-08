L’Itinerario della Bellezza di Confcommercio alla BIT di Milano per promuovere le Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Dal 10 al 12 febbraio, il cuore del turismo batte a Milano e Confcommercio Marche Nord sarà presente alla Borsa Internazionale del Turismo per promuovere, con l’Itinerario della Bellezza, le eccellenze, l’accoglienza e la bellezza delle Marche. Alla Bit 2026 sono attesi più di 7.000 buyer, 5.000 dei quali sono italiani e 2.000 stranieri, oltre 8.000 operatori e 1.030 aziende espositrici. A questi si aggiungono più di 750 giornalisti in arrivo da tutto il mondo anche per la concomitanza con i Giochi Olimpici invernali. Una vetrina straordinaria, durante la quale, nello stand della Regione Marche, Confcommercio presenterà l’edizione 2026 del suo progetto turistico. L’appuntamento è mercoledì 11 febbraio alle ore 15:30: in programma il talk “Itinerario della Bellezza: il turismo che viaggia in rete”.

L’Itinerario della Bellezza nelle Marche cresce e si rinnova. Con i due nuovi ingressi saranno ben 30 i Comuni in rete a condividere un percorso di promozione e valorizzazione del territorio. Arte, cultura, esperienze outdoor, enogastronomia: questa la variegata offerta di qualità che sarà illustrata durante le due giornate ad operatori di tutto il mondo, agenzie di viaggio, tour operator e giornalisti.

Accanto alla promozione editoriale e social, alla web app e alla Guida, un ulteriore e determinante passo: la creazione di pacchetti turistici dedicati, realizzati in collaborazione con agenzie di viaggio. Questo permetterà di trasformare la comunicazione in prodotto concreto, acquistabile, immediatamente fruibile, capace di generare impatto economico reale per le imprese della filiera.

“Nel nostro percorso di promozione – spiegano il direttore Agnese Trufelli e il presidente Angelo Serra – la Bit rappresenta una tappa fondamentale. Sarà l’occasione per far conoscere al mondo la bellezza della nostra regione Marche, attraverso l’Itinerario della Bellezza che cresce nell’offerta e nella proposta e al contempo si rinnova per potenziare sempre più il brand. Un progetto unico, pubblico-privato, capace di attrarre un turismo di qualità e di dare una risposta concreta allo sviluppo economico dei nostri territori. Il valore è testimoniato dal suo sviluppo costante e continuo: anche quest’anno, infatti, più Comuni hanno deciso di aderire e condividere il nostro cammino e altri hanno chiesto di potervi aderire. Solo facendo rete, con i Comuni stessi e le imprese dell’accoglienza possiamo costruire quelle esperienze autentiche e personalizzate che oggi il viaggiatore predilige, e sulle quali è disposto a investire tempo e risorse”.