L’Orchestra Rossini torna a San Costanzo

Pesaro – Dopo il positivo riscontro della prima edizione, l’Orchestra Sinfonica G. Rossini rinnova il proprio appuntamento con il pubblico di San Costanzo presentando la seconda stagione di “Sinfonica – La musica attorno”, rassegna che da febbraio ad aprile 2026 porterà al Teatro della Concordia tre concerti domenicali pensati per un pubblico ampio e trasversale, capace di coniugare grande repertorio, narrazione e contaminazioni tra linguaggi.

Il progetto, realizzato con il sostegno del Comune di San Costanzo, della Regione Marche – Assessorato alla Cultura e del MIC – Ministero della Cultura, e in collaborazione con l’Associazione Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, conferma la volontà della Sinfonica Rossini di diffondere nel territorio proposte di qualità, costruendo percorsi di ascolto accessibili e coinvolgenti.

La stagione è stata illustrata presso la sede di Confcommercio Marche Nord.

“San Costanzo – ha esordito il direttore Agnese Trufelli – è uno dei Comuni del nostro Itinerario della Bellezza, molto attivo in ambito culturale, capace di organizzare eventi tutto l’anno. Siamo orgogliosi anche quest’anno di presentare l’interessante stagione sinfonica con l’orchestra Rossini, che propone appuntamenti assolutamente imperdibili”.

Ha proseguito il sindaco Domenico Carbone: “Dopo il successo della prima edizione torna la stagione sinfonica che va ad arricchire il ricco e variegato programma del nostro teatro, dove è già iniziato il cartellone di prosa. San Costanzo si sta caratterizzando sempre più per la sua vivacità culturale e artistica tutto l’anno e sono sempre più numerosi i turisti e visitatori che vengono a trovarci”.

Nel dettaglio della stagione è entrato il presidente dell’Osr Saul Salucci: “Con ‘Sinfonica – La musica attorno’, la Rossini rinnova il proprio impegno nel costruire stagioni che guardano al futuro senza dimenticare la tradizione, portando la musica là dove sa ancora sorprendere: al centro della comunità. La stagione a San Costanzo rientra inoltre nell’azione più ampia dell’Orchestra dedicata alla promozione e alla valorizzazione dei teatri storici delle Marche, luoghi di identità e memoria che continuano a vivere grazie alla musica e al pubblico che li abita”.

La stagione si apre domenica 1 febbraio alle ore 17.30 con “Luce di Vienna”, un omaggio alla classicità mitteleuropea affidato a Luca Bacelli, primo violoncello OSR, che sarà solista e direttore. In programma il Concerto n. 1 in do maggiore per violoncello e orchestra di Franz Joseph Haydn, affiancato alla Sinfonia n. 29 in la maggiore K 201 di Wolfgang Amadeus Mozart, due pagine che restituiscono tutta la luminosità e l’eleganza del classicismo viennese.

Il secondo appuntamento, domenica 22 febbraio alle ore 17.30, è dedicato a uno dei titoli più amati di sempre: “Lo Schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, proposto in versione ridotta per ensemble. Sul podio e nel ruolo di narratore Noris Borgogelli, che firma anche l’arrangiamento; la musica si intreccia al movimento grazie alla presenza della danzatrice Beatrice Rosi, del Centro Coreutico Center Stage, in uno spettacolo pensato per coinvolgere anche i più giovani e le famiglie.

La rassegna si conclude domenica 12 aprile alle ore 17.30 con “Da Broadway a Disney”, un viaggio musicale tra i grandi musical americani e le colonne sonore dei classici Disney, reinterpretati in chiave intima e contemporanea. Protagonista la voce solista di Eleonora Mazzotti, accompagnata dall’Ensemble dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini, per un concerto che unisce memoria, emozione e immaginario collettivo.

Anche per questa seconda stagione, la Rossini conferma l’attenzione a formule inclusive: posto unico non numerato a 10 euro, con riduzione a 5 euro per under 30, over 65 e soci Amici dell’Orchestra Sinfonica G. Rossini. I biglietti sono disponibili online su Live ticket e presso la biglietteria del teatro, aperta due ore prima dello spettacolo; è possibile prenotare telefonicamente al numero 0722 327841 (uffici Opera, dal lunedì al venerdì ore 9–13).

