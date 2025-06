Lotta alla contraffazione, Acquaroli al convegno organizzato dalla GDF e da Confcommercio

0 Condividi Facebook Twitter

Regione Marche – Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli è intervenuto questa mattina, ad Ancona, nel salone d’onore del Comando regionale della Guardia di Finanza Marche, al convegno dal titolo “Le nuove dinamiche di mercato nella lotta alla contraffazione e nella tutela del made in Italy”, organizzato dal Comando regionale della GdF, dalla Confcommercio Marche, con il patrocinio di Rai Marche. È stata l’occasione per parlare di strategie future e di collaborazioni istituzionali.

“La contraffazione – ha dichiarato Acquaroli – ci penalizza moltissimo. E dalla contraffazione si è passati alla concorrenza sleale: si pensa spesso di acquistare un prodotto autentico, ma ci si ritrova con un falso. È molto importante, dal punto di vista delle istituzioni, la concertazione e l’ascolto con le realtà produttive per bloccare questo fenomeno ed evitare sia danni economici per le aziende che possono derivare dall’uso improprio del marchio sia altre conseguenze che possono generare economia sommersa in cui può proliferare la criminalità. Ritengo di poter affermare che nella nostra regione c’è questa disponibilità tra le parti a far sì che questo non accada. La risposta migliore sta dunque nella collaborazione tra le istituzioni: enti pubblici, associazioni di categoria, università, e nell’alta specializzazione degli strumenti utilizzati, che tutti insieme dobbiamo metter in campo.

Pubblicità

A livello territoriale possiamo fare molto: ho conosciuto realtà micro, piccole e grandi che rappresentano l’anima produttiva di questa regione. Difendere la manifattura significa difendere la nostra identità, ciò che ci rende davvero unici”.