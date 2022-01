Lucentini (Lega): approvato il Green Pass Sputnik

0 Condividi Facebook Twitter

Roma – La Camera approva l’ordine del giorno Lega presentato dagli onorevoli leghisti Mauro Lucentini e Riccardo Marchetti per consentire ai vaccinati con doppia dose Sputnik di ottenere il green pass.

“Abbiamo accolto le istanze di imprese ed associazioni di categoria delle Marche e sollecitato un provvedimento di buon senso per dare respiro alle imprese italiane, in particolare del settore moda, fortemente penalizzato dall’impossibilità dei buyer russi di accedere alle fiere – spiega l’onorevole Lucentini – È necessario rivedere la norma per superare una limitazione non marginale visto che il comparto impiega il 12,5% dei lavoratori dell’industria manifatturiera. Siamo impegnati con il governo ad erogare fondi per sostenere le imprese, ma i business pass hanno durata troppo breve per consentire la partecipazione a fiere ed eventi: che senso ha impedire loro di lavorare e costruire PIL per l’Italia Intera? Stiamo lavorando con il sottosegretario Costa perché il ministero emani le circolari necessarie a rendere il provvedimento esecutivo”.

Pubblicità