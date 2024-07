L’Ultimate Frisbee Fano concede il bis con l’AdriatiCup

0 Condividi Facebook Twitter

Fano (PU) – Ha concesso il bis ripetendo il successo dello scorso anno l’AdriaticCup di ultimate frisbee, che anche per la sua seconda edizione è stata organizzata a Pesaro dall’Ultimate Frisbee Fano Association del presidente Giovanni Bottegoni. Grazie all’ospitalità della Fiorini Pesaro Rugby ed al patrocinio dell’amministrazione comunale pesarese si è infatti replicato sul prato verde dell’impianto del “Teknowool Rugby Park”, dove a trionfare è stata stavolta la formazione dei Croccali dell’Ultimate Frisbee Fano Association.

Nella classifica finale alle loro spalle si sono piazzati Extra 45 Ludar (composta da elementi di Venezia, Ravenna, Forlì e Firenze) Shamanin Gravina di Puglia, Angry Gulls White Fano, Chimera (un mix di giocatori provenienti da diverse parti d’Italia che partecipano esclusivamente a tornei come questo), Angry Gulls Black Fano e Disc & Disc Corato di Puglia. Nel proprio vittorioso percorso la squadra capitanata da Alessandro Galli ha dapprima battuto nel girone all’italiana per 8-6 Chimera, per 14-6 Angry Gulls White, per 9-5 Disc & Disc, per 10-4 Angry Gulls Black e per 13-2 Shamanin.

Pubblicità

Con la stessa Shamanin ha successivamente disputato la semifinale imponendosi per 13-6, mentre nell’ultimo atto ha prevalso per 8-7 su Extra 45 Ludar. Nella finalina per il terzo e quarto posto l’ha poi spuntata Shamanin, che ha piegato per 7-2 Angry Gulls White. Disc & Disc si è invece aggiudicata il cosiddetto Spirit Of the Game, che premia i migliori per conoscenza e applicazione delle regole, contenimento in termini di falli e contatto fisico, comportamento leale e corretto, atteggiamento positivo ed auto controllo e comunicazione sulla base delle valutazioni fornite da ogni avversario affrontato. Sono stati inoltre assegnati i riconoscimenti di MVP, ovvero di migliori giocatori della manifestazione, a Stefano Diotallevi tra i maschi ed Aline Bernier tra le femmine. Entrambi appartenenti ai Croccali fanesi, completati da Andrea Baronciani, Jacopo Borgogelli, Federico Busca, Michele Ondedei, Massimiliano Vitali, Gemma Perez e dal succitato Galli.

Nel corso dell’evento si sono tenute pure delle attività riservate ad Under 15, con la partecipazione degli Angry Gulls dell’Ultimate Frisbee Fano Association.

Angry Gulls White: Sara Bettini, Agnese Giombetti, Elisabetta Gresta, Emilio Pucci, Massimo Garcia, Riccardo Muratori, Tommaso Mariani, Luca Gasperi e Giovanni Patregnani.

Angry Gulls Black: Bianca Bastianelli, Margherita Ravaioli, Matilda Bosca, Matilde Giuliani, Sergio Bruno, Lorenzo Panicali, Nicola Meloni, Andrea Crespi, Davide Fiordarancio, Leonardo Manieri e Andrea Roberto.

Angry Gulls U15: Giovanni Baldi, Filippo Baronciani, Alessandro Biondi, Camilla Bosca, Rebecca Busca, Leonardo Lanari, Lorenzo Marinelli, Alessandro Principe e Massimo Garcia.