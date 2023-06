Manutenzione straordinaria nelle scuole dell’infanzia di Bottega e di Via XXV Aprile a Montecchio

0 Condividi Facebook Twitter

Vallefoglia (PU) – Il Sindaco del Comune di Vallefoglia Sen. Palmiro Ucchielli e gli Assessori all’Istruzione Avv. Barbara Torcolacci e ai Lavori Pubblici Angelo Ghiselli comunicano che la Giunta Comunale nella seduta di martedì 23 maggio 2023 ha approvato un intervento di manutenzione straordinaria in alcune scuole dell’infanzia comunali.

Gli interventi, precisa il Sindaco, riguarderanno in particolare le scuole dell’infanzia “Il Girasole” di Via della Libertà a Bottega e “Regina Reginella 2” di Via XXV Aprile a Montecchio dove si provvederà a realizzare delle riquadrature in cartongesso per la copertura delle tubazioni dei macchinari di ventilazione e la tinteggiatura delle aule. L’importo dei lavori è quantificato in 24.705,87 euro, finanziati dalla Regione Marche in compartecipazione con il Comune di Vallefoglia e contribuiranno ad isolare e a rendere più silenzioso l’ambiente oltre che a dare un aspetto estetico più piacevole ai locali. Tale progetto, conclude il Sindaco, è incluso nel sistema integrato di educazione e di istruzione da 0 a 6 anni e contribuirà a migliorare gli interventi di riqualificazione e di ristrutturazione delle scuole di proprietà del Comune per renderle sempre più sicure, accoglienti e funzionali.

