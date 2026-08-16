Marcello Veneziani a Fano con “L’amore necessario: la forza che muove il mondo”

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Fano (PU) – Nuovo appuntamento culturale nell’ambito della rassegna “Comizi d’Amore”. Il 21 agosto, la suggestiva cornice della Rocca Malatestiana di Fano ospiterà lo scrittore e saggista Marcello Veneziani per un incontro dal titolo “L’amore necessario: la forza che muove il mondo”. L’evento, promosso dall’Accademia Vitruvio Fanum e dall’Accademia degli Scomposti con la direzione artistica di Massimo Puliani, propone una riflessione profonda sui temi dell’affettività, del legame sociale e della ricerca di senso nel mondo contemporaneo. L’appuntamento è fissato per le ore 21.15 ad ingresso libero. L’iniziativa si avvale del sostegno e del patrocinio del Comune di Fano (Assessorato alla Cultura e ai Beni Culturali), della Regione Marche e della Fondazione di Comunità Fano Flaminia Cesano.

Per ulteriori informazioni e dettagli organizzativi è possibile contattare il Botteghino del Teatro della Fortuna (tel. 0721.800750), scrivere a fanoroccam@gmail.com o consultare il sito ufficiale www.fanorocca.it.

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