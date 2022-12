0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Tra i borghi e i grappoli di case arrampicati sulle colline marchigiane, tra le rocche a picco sul mare e le fortezze incastonate nella montagna. Alla scoperta delle Marche più incontaminate, tra i suoi borghi e i suoi castelli testimonianze di un passato antico, tra le meraviglie culturali, naturali ed enogastronomiche della regione. È la promessa della nuova Guida di Repubblica “Marche – Borghi e Castelli” ricca di itinerari storici e naturalistici costellati di suggestive vette, laghi, coste e splendide vallate.

“Vagare per i borghi di questa splendida Italia potrebbe diventare il marchio del 2023. Vagare e scoprire il bello, finalmente – scrive il direttore delle Guide di Repubblica Giuseppe Cerasa nell’introduzione al volume – Amare le stradine silenziose che serpenteggiano coperte e protette da bastioni e mura che sopportano ancora benissimo il peso dei secoli e della storia. Fermarsi, pensare, ripartire e rimettersi a vagare per qualche ora ancora nella speranza di incontrare un volto, di avvertire una sensazione, di farsi trasportare da un odore che alla fine valga a giustificare un viaggio. È possibile. Credetemi […] Dice Diego Della Valle nel pregevole racconto della sua infanzia che fa all’inizio di questa Guida dedicata ai borghi e ai castelli delle Marche: ‘Bisognerebbe incentivare questo modello di vita che poggia sullo smart working, sul radicamento nel territorio e sul tessuto sociale locale. Ecco la nostra forza. Ne parlerò con il nuovo ministro della Cultura’. E sì, sarebbe bene che anche Gennaro Sangiuliano se ne occupasse e rendesse attraenti e culturalmente ancora più compatibili stili di vita che fanno dei borghi un nuovo centro per dare una spinta decisiva all’Italia che ha tanta voglia di ripartire. E nelle Marche tutto ciò è veramente possibile. C’è il terreno adatto, ci sono centinaia di borghi ben collegati col resto del mondo che noi in questa Guida raccontiamo per renderli ancora più attraenti e al centro di nobili desideri”.

Il volume è un vero e proprio vademecum alla scoperta della regione, tra le sue meraviglie culturali, naturali ed enogastronomiche partendo dalle indicazioni di personaggi noti – come Diego Della Valle, Roberto Mancini, Sofia Raffaeli e Gianmarco Tamberi – accomunati dall’amore per il territorio. E poi tanti suggerimenti e indirizzi tra Ristoranti, Strutture ricettive, Botteghe del gusto e Vitigni disseminati su un territorio ricco di eccellenze, non solo enogastronomiche.

“Benvenuti nelle Marche. Su ogni altura, con il suo inconfondibile campanile, si staglia un piccolo borgo, simbolo di storia e di tradizioni – commenta il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli – Una terra da apprezzare lentamente, immergendosi nella luce delle sue dolci colline, rese più luminose dalla vicinanza del mare, dove l’entroterra è un perfetto connubio fra uomo, natura, cultura e tradizioni. Al centro dell’Italia, affacciate sul mare Adriatico, le Marche rappresentano la perfetta armonia tra natura, borghi, enogastronomia e artigianato, arte e cultura. Regione dalla storia millenaria, capace di sorprendere ogni tipo di viaggiatore, trasmettono una sensazione di meraviglia di fronte a uno spettacolo inaspettato: quello dei capolavori d’arte, del paesaggio incontaminato, delle strade antiche, dei borghi e dei castelli sospesi tra storia e tempo”.