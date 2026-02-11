0 Condividi Facebook Twitter

Milano – Valorizzazione dell’entroterra e dei suoi borghi, risorsa e patrimonio identitario delle Marche. I borghi sono sempre più centrali nell’immaginario turistico regionale. Alla BIT hanno occupato un posto centrale, anche per fare il punto sulla strategia di rilancio che la Regione Marche ha avviato e sostenuto con una legge apposita e bandi rivolti ai Comuni per oltre 110 milioni di euro.

“I borghi marchigiani sono una risorsa per il nostro territorio. Un patrimonio straordinario che è anche il biglietto da visita della nostra regione”. Queste le parole del sottosegretario alla Presidenza della Regione, Silvia Luconi, intervenuta questa mattina al panel dedicato alle “Marche regione dei borghi”.

“Sui borghi è stato fatto un grande investimento in termini economici – ha ribadito Luconi – a testimonianza della volontà di rilancio di questi centri e di attrazione di un numero sempre maggiore di turisti non solo italiani ma anche stranieri verso uno degli elementi più identitari del nostro territorio. Sono stati messi a terra importanti progetti dei Comuni che portano a una riqualificazione del territorio, che va intesa sia come ricostruzione immateriale del nostro territorio ma anche con un significato importante, perché di fianco agli investimenti delle strutture si mettono in campo tutta una serie di azioni che sono in grado di attrarre interesse, economia e turismo di qualità. Un altro importante elemento – ha proseguito – è quello della destagionalizzazione che si inserisce alla perfezione all’interno di questa strategia perché come ho già spiegato ieri qui alla Bit, abbiamo il mare da un lato, la montagna dall’altro e poi ci sono i borghi che sono fruibili tutto l’anno. A questa linea di intervento abbiamo dimostrato di volerci credere e lo abbiamo fatto anche con numerose occasioni di confronto con i corpi intermedi, con le associazioni di categoria, con tanti progetti che si sono messi in campo intorno a questa strategia, che all’inizio forse sembrava difficile ma che oggi invece sta portando grandissimi frutti, e questo per noi è un motivo di orgoglio”.