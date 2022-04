Marchetti (Lega): “Emblema dell’arroganza di una sinistra ipocrita e meschina”

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – “Solidarietà a Matteo Salvini, ancora una volta bersaglio di odio e violenza. Il Partito Democratico prenda la distanza da un gesto che infanga la pace e fomenta odio”, così il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti.

“Ieri il Capogruppo del PD marchigiano Maurizio Mangialardi ha sfilato baldanzoso per le strade di Perugia e Assisi in nome della pace, ma a distanza di qualche ora sui suoi canali social ha pubblicato una foto di Matteo Salvini e Marine Le Pen a testa in giù – dichiara il Commissario della Lega Marche, On. Riccardo Augusto Marchetti – si tratta dell’ennesimo atto di incoerenza che testimonia quanto Mangialardi sia l’emblema di una sinistra ipocrita e meschina. È vergognoso che si invochi la pace ma si continui ad alimentare odio – attacca Marchetti – auspico che il Partito Democratico non solo prenda le distanze, ma che assuma anche i provvedimenti adeguati contro chi, nella Regione Marche, è il primo rappresentante del partito, nonché candidato governatore alle scorse elezioni regionali.

In un momento in cui l’Europa si trova stretta nella morsa di una guerra che sta dilaniando un popolo – incalza Marchetti – tutta la politica dovrebbe dimostrare solidarietà e rispetto, accantonando sterili polemiche di cattivo gusto. Mangialardi si è reso protagonista di una pagina imbarazzante e vergognosa della politica – conclude il Commissario della Lega – dimostri almeno di avere un minimo di buonsenso: chieda scusa e si dimetta”.