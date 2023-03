Marche&Wine: da Nenè e La Ginestra si esaltano prodotti e vini del territorio

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Itinerario DiVino torna ad allietare il fine settimana con due serate in cui si potranno degustare vini e prodotti del territorio. L’iniziativa della Nuova Associazione Ristoratori Marche Nord di Confcommercio Pesaro e Urbino fa parte del Marche&Wine-Enoturismo delle Marche: dalla vigna alla tavola, fortemente voluto dalla Regione Marche per valorizzare l’enoturismo marchigiano, attraverso il mondo della ristorazione.

Il primo appuntamento è venerdì 31 marzo alle ore 20,30 all’Hotel Ristorante Nenè (Via Ca Frate n. 3 Loc Crocicchia,Urbino). ll ristorante è nato dal recupero di un vecchio fabbricato rurale, integrato con la natura circostante a soli 2 km da Urbino. E’ luogo ideale per trascorrervi piacevoli serate, assaporando cibi semplici e gustosi, fedeli ai sapori della nostra tradizione locale seguendo la reperibilità stagionale sempre accompagnati dai migliori vini regionali.

Venerdì si inizierà con Crudo di Carpegna D.o.p. con crescia sfogliata d’Urbino, Omelette con Casciotta d’Urbino D.o.p., Bruschetta con aglio rosso ed Olio Dop. Cartoceto, Germogli di pungitopo, Raviggiolo. Agli antipasti sarà abbinato il “Celso” Bianchello del Metauro Doc Superiore dell’Azienda Guerrieri. Come primi saranno serviti Passatelli all’urbinate in brodo di carni bianche e Cannelloni all’ortica e ricotta bio “Urs ” che si potranno degustare con “Alfresco” Chardonnay e Sauvignon della Cantina La Collina delle Fate.

A seguire saranno serviti Filetto di Struzzo scaloppato con capperi di Borgo Cisterna, Radicchio rosso con guanciale del Montefeltro e polvere di pecorino stagionato in foglia di noce e Dadolata di patate rosse di Sompiano bollite con olio Dop. Cartoceto insieme a “Fiore” una Lacrima di Morro d’Alba Doc della Cantina Mario Lucchetti. Come dessert si potrà assaggiare una crostata con confettura bio di Pera Angelica a cui sarà abbinato “A Francesco” un Passito da uve di Bianchello Doc dell’Azienda Di Sante. A chiudere la cena Caffè Pascucci bio e Distillati Collesi.

Il costo è di euro 40,00, per prenotazioni e informazioni si può telefonare allo 0722.2996.

Sabato 1° aprile, sempre alle ore 20,30 l’appuntamento è a La Ginestra (Via Furlo 15-17, Paso del Furlo), uno splendido casale novecentesco immerso nella scenografia naturale di rara bellezza della Gola del Furlo. L’unicità che offre è l’equilibrio tra ricerca dei prodotti locali, il gusto della tradizione territoriale e la tecnica consolidata da oltre 50 anni di appassionata attività oltre alla creatività, sempre rinnovata.

La degustazione proposta per l’occasione rispecchia la filosofia ed etica in cucina, raccontando la storia di un territorio generoso e l’amore per la tradizione e soprattutto per la materia prima, che sia sul piatto o nel bicchiere. Il menù prevede Crostini con paté di fegatini di caccia e Cresce con i ciccioli ed il lardo di casa accompagnati da “Rosè” metodo Charmat della Cantina Guerrieri. A seguire Roastbeef di asino con le russole e l’insalata di campo e Flan di asparagi con colatura di caciotta di Urbino e Tartufo Nero che si potranno gustare in abbinamento a “Tufilla 2021” una Passerina della Cantina Simone Capecci. Come primo saranno preparati Tortelli ripieni di marchigiana con sugo di brasato, in abbinamento a “La vigna delle terrazze” 2019 un Sangiovese della Cantina Morelli.

Il Coniglio ripieno e porchettato cucinato all’antica sarà servito come secondo insieme ad una “Lacrima di Morro d’Alba” 2020 della Cantina Mancinelli mentre un Tortino di pere e ricotta del pastore e cioccolato chiuderà la cena abbinato a “Gocce di Lacrima” una Grappa Cantina Mancinelli.

Ci sarà anche la possibilità di gustare Gin marchigiano prodotto con le botaniche del territorio.

Il costo è di 45 euro a persona, per prenotazioni telefonare allo 0721.797033.

Tutte le informazioni sulle serate e sulle modalità di partecipazione si possono trovare sul sito dallavignaallatavola.marcheandwine.it o sui canali social Facebook e Instagram di Itinerario DiVino