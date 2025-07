Matteo Salvini nelle Marche

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Venerdì 1° agosto il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sarà nelle Marche per una giornata intensa di incontri istituzionali, momenti di confronto e partecipazione ad eventi culturali e popolari. Una visita che tocca i temi chiave dello sviluppo del territorio: infrastrutture, economia del mare, promozione culturale e identità locale, nel quadro di un confronto sempre più aperto in vista delle elezioni regionali del 28 e 29 settembre.

La giornata si aprirà a Pesaro, con una colazione di lavoro alle ore 13:00 presso Palazzo Ciacchi con una rappresentanza ristretta di Confindustria Pesaro Urbino e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Abruzzo e Puglia. Un’occasione di confronto tra istituzioni e mondo imprenditoriale sul futuro economico dell’area adriatica. A seguire, alle ore 14:15, presso la stessa sede, il Ministro parteciperà a un dibattito pubblico insieme al Commissario Straordinario per l’alta velocità sulla linea Adriatica, Aldo Isi, dedicato alle strategie del Governo per il potenziamento della rete ferroviaria adriatica. Il confronto si articolerà con un momento di domande e approfondimenti da parte dei presenti.

Nel pomeriggio, Salvini si sposterà a Fano, dove alle 15:30 sarà ospite della tradizionale Festa del Mare. Il Ministro porterà il suo saluto agli operatori della pesca e parteciperà alla degustazione della “Moretta”, il tipico caffè corretto dei marinai, presso il Bar del Porto.

Alle 17:00, tappa a Senigallia per la visita al Summer Jamboree, il celebre Festival Internazionale dedicato alla musica e alla cultura americana degli anni ’40 e ’50, giunto all’edizione 2025.

In serata, Salvini sarà a Macerata, dove alle 19:00 parteciperà a un incontro pubblico in Piazza Mazzini, insieme ad amministratori locali e dirigenti della Lega. La giornata si concluderà alle 21:00 allo Sferisterio di Macerata, dove il Ministro assisterà alla rappresentazione del “Macbeth” di Giuseppe Verdi, uno degli appuntamenti di punta della stagione lirica estiva.

«Questa serata rappresenta un momento importante per Macerata e per lo Sferisterio – afferma l’on. Giorgia Latini, segretario regionale Lega Marche -. È anche il frutto di un lavoro che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi con l’approvazione, a mia prima firma, della proposta di legge che garantisce un contributo annuo di 400 mila euro all’Associazione Arena Sferisterio. Una misura strutturale pensata per sostenere stabilmente la programmazione artistica e salvaguardare un’eccellenza culturale che rappresenta un patrimonio identitario. Mi fa particolarmente piacere che il Vicepremier Matteo Salvini sia presente proprio in questa occasione, alla quale parteciperanno anche i sindaci della Provincia».