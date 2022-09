Matteo Salvini torna nelle Marche: il 14 settembre ore 18 è ad Ascoli Piceno

0 Condividi Facebook Twitter

Ancona – Dopo Pesaro, Senigallia e Fano, quarta tappa marchigiana per il Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini, che mercoledì 14 settembre alle 18 sarà al Chiostro di San Francesco in Piazza della Verdura ad Ascoli Piceno insieme ai candidati al parlamento, ai consiglieri e assessori regionali e comunali, ai sindaci e tutta la squadra della Lega Marche.

“È un onore che il nostro Segretario Federale Matteo Salvini abbia scelto di tornare nelle Marche per la quarta volta in meno di venti giorni – esordisce il Commissario della Lega Marche, Riccardo Augusto Marchetti – una decisione che testimonia quanto Matteo abbia a cuore questa terra e tutti i marchigiani. Il 14 settembre ad Ascoli torniamo finalmente in piazza: siamo tutti carichi di grande entusiasmo e tante proposte concrete per il Paese. L’obiettivo è costruire un’Italia sul ‘modello Marche’ – conclude – insieme a Matteo Salvini e a tutti i marchigiani, riusciremo ad essere anche per il Paese quella spinta propulsiva che due anni fa in Regione ha dato vita al cambiamento”.

Pubblicità