Megabox, Gaia Giovannini c’è

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Vallefoglia (PU) – Nuova conferma di spicco in casa Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia: la schiacciatrice della nazionale italiana campionessa olimpica e del mondo Gaia Giovannini vestirà la maglia biancoverde anche nella prossima stagione. Proprio oggi, Gaia si unirà al gruppo per il secondo collegiale della nazionale in programma sino al 24 aprile al Centro Pavesi di Milano assieme alla compagna di squadra Loveth Omoruyi. Per l’atleta bolognese si tratta della quarta stagione con la squadra del presidente Ivano Angeli.

Ecco le sue parole dopo la conferma in maglia Megabox: “La scorsa stagione è stata piena di emozioni, sono arrivati un sesto posto in regular season e la vittoria della Challenge Cup, traguardi storici per la società in questa categoria, quindi son davvero contenta e orgogliosa. A livello personale penso sia stata una stagione di alti e bassi, ma nel complesso positiva. Ho tanti ricordi belli, ma penso il migliore sia la vittoria della Challenge Cup perché abbiamo lottato fino alla fine senza mai mollare e vincere in casa avversaria ad Atene, in un ambiente così caldo, è stato ancora più bello. Come ogni anno, il mio obiettivo è cercare di migliorare sia a livello personale che di squadra e di essere una giocatrice ancora più importante e determinante. Un altro obiettivo è di cercare di consolidarci e di ottenere più soddisfazioni possibili. Questo sarà il mio quarto campionato con la Megabox, Vallefoglia e Pesaro son luoghi dove sto molto bene, è una società dove si può lavorare bene, umile, ambiziosa, dove ogni giocatrice può esprimere a pieno il proprio potenziale”.

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