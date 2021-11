Micaela Vitri (PD): ”Violenza sulle donne, una questione culturale”

0 Condividi Facebook Twitter

Pesaro – Micaela Vitri, consigliera regionale del Partito Democratico, ci tiene a sottolineare l’importanza della Giornata internazionale per la violenza contro le donne.

“Come ogni anno, – sottolinea la Vitri – la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne rappresenta un momento di bilancio e valutazione di un fenomeno che purtroppo è in crescita anche a causa delle conseguenze della pandemia. Le importanti leggi a tutela, se non accompagnate da un cambiamento culturale, dall’aumento di servizi dedicati e dalla concretezza delle risposte, non possono invertire la tendenza. Nelle Marche le cinque case rifugio offrono 61 posti letto, ai quali si aggiungono quelli delle due case di emergenza dedicate solo a soggiorni temporanei. Sevizi importanti ai quali nel 2020 si sono rivolte 483 donne rispetto alle 471 del 2019”.

“Ritengo – continua Micaela Vitri – importante ribadire l’urgenza del potenziamento della rete di luoghi per la tutela e la protezione, perché spesso le donne non denunciano per il timore e l’incertezza del dove andare a vivere. In molti casi le stesse non sono economicamente indipendenti e anche quando è l’uomo a lasciare l’abitazione, non hanno la possibilità di sostenere il canone d’affitto”.

“La violenza – conclude – non è solo fisica e psicologica, ma anche economica. Come consigliera regionale ritengo fondamentale che le politiche regionali in tutti i settori tengano conto della necessità di rimuovere le diseguaglianze e costruire opportunità per sostenere le donne. Per questo motivo, grazie alla collaborazione dei Giovani Democratici, mi sono battuta in Consiglio Regionale per prevedere, nella legge relativa ai criteri di assegnazione delle case popolari, una quota riservata alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Una proposta di civiltà e dignità, applicata già in altre regioni, recepita successivamente e oggi legge della Regione Marche”.