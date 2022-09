Mombaroccio, le cinque finaliste Miss Blumare

0 Condividi Facebook Twitter

Mombaroccio (PU) – Sabato 10 settembre si è potuto scoprire e riscoprire, per chi già lo conosceva, il Giardino di Palazzo del Monte grazie all’iniziativa “La bellezza dei Borghi, la bellezza nei Borghi”, sostenuta dalla Regione Marche, e organizzata da Manuela Flamini della Full Service di Civitanova Marche. La serata ha visto la promozione dei prodotti locali come vino, olio, miele presentati al pubblico da modelle e modelli. Il pubblico, proveniente anche da altre province marchigiane, ha potuto ammirare il borgo medievale di Mombaroccio, che si trova ad appena 20 km da Pesaro, un comune cinto da poderose mura quattrocentesche dalle quali si può godere di un ampio e stupendo panorama.

Dunque dopo Marina di Altidona, Sirolo questo fine settimana la carovana de “La bellezza dei Borghi, la bellezza nei Borghi” è arrivata a Mombaroccio con le ragazze di Miss Blumare e di modelli che presto parteciperanno alla finale nazionale. Dopo una serie di sfilate di capi di abbigliamento proposte da negozi del territorio, è arrivato il momento in cui la giuria (Emanuele Petrucci, sindaco Mombaroccio; Marco Spinaci, vicesindaco di Mombaroccio; Nicola Baiocchi, Consigliere Regionale; Giuliano Rossetti, giornalista; Francesco Hu scopritore di influencer; Beatrice Vincenzi, insegnante e Eleonora Tonucci, Commercialista), ha selezionato cinque finaliste: 1° Giorgia Tiburzi di Monte San Giusto (MC) premiata dal Consigliere Regionale Nicola Baiocchi; 2° Gloria Ficiara’ di Fermo premiata dal Sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci; 3° Francesca Ferrini di Monte Urano (FM) premiata dal Vicesindaco Marco Spinaci; 4° Natasha Markovic di Civitanova Marche premiata da Giuliano Rossetti; 5° Alessia Pirro di Civitanova Marche premiata da Francesco Hu. Ora l’ultimo appuntamento del progetto “La Bellezza dei Borghi, la Bellezza nei Borghi” vi da appuntamento a domenica 17 settembre alle ore 17:30 alla piscina delle Terme di Sarnano, in provincia di Macerata, per continuare a sottolineare la bellezza di angoli delle Marche nascosti o perlopiù sconosciuti al grande pubblico italiano e straniero, palazzi, rocche, teatri storici, antichi borghi, santuari, conventi, basiliche, antiche ville, parchi naturali e giardini, testimoni d’eccezione di secoli di storia, che, per l’occasione, si trasformano in palcoscenici.

