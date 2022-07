Mondolfo: al via i lavori di asfaltatura delle strade comunali

0 Condividi Facebook Twitter

Mondolfo (PU) – A partire dai prossimi mesi l’Amministrazione Comunale ha programmato l’avvio di lavori di asfaltatura per un importo complessivo di oltre € 200.000,00. Il primo intervento, il cui costo complessivo di € 145.000,00, interesserà le seguenti vie: Via Svevo a Marotta Nord, Via San Pasquale a Mondolfo e Via Yuri Gagarin a Piano Marina. Ulteriori lavori per € 60.000,00 interesseranno alcuni tratti di Via Passo di Rango e la sistemazione di alcuni tratti di marciapiede: Viale della Repubblica (angolo con Viale delle Province) e Viale Europa (angolo con Via Calabria).

“Le risorse previste nel bilancio 2022 sono necessarie per ripristinare il manto usurato delle strade che necessitavano di interventi al fine di migliorare la sicurezza e la viabilità – ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici e manutenzione del territorio Filomena Tiritiello – “Questa Amministrazione Comunale ha dedicato, negli anni, costante attenzione alla manutenzione e alla sicurezza delle strade ed il nostro impegno è quello di continuare nei prossimi anni a mettere a disposizione le risorse necessarie per intervenire al fine di poter dare continue risposte alle esigenze e segnalazioni dei cittadini”.

Pubblicità