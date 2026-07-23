Mondolfo, procedono i lavori per il nuovo Centro Operativo Comunale

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Mondolfo (PU) – Proseguono e sono a buon punto i lavori per la realizzazione del nuovo Centro Operativo Comunale (COC), un’infrastruttura strategica che rafforzerà la capacità di risposta del Comune di Mondolfo nelle situazioni di emergenza. L’intervento è stato finanziato con un investimento complessivo di 145.000 euro: 85.000 euro a carico del bilancio comunale, ai quali si aggiungono 60.000 euro di contributo della Regione Marche.

L’opera assume un valore ancora più significativo perché riguarda il recupero e la restituzione alla collettività di beni confiscati alla criminalità organizzata. Si tratta infatti di due capannoni e di un piazzale situati in zona Centocroci lungo la Statale 424. La struttura diventerà, inoltre, la nuova sede dell’associazione di Protezione Civile “Faà di Bruno”, realtà che negli anni è cresciuta costantemente sia nel numero dei volontari sia nella dotazione di mezzi e attrezzature.

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“Questo intervento rappresenta un investimento sul futuro e sulla sicurezza della nostra comunità.” Ha dichiarato il Sindaco Alice Andreoni. “Dotare il territorio di un Centro Operativo Comunale moderno significa essere più preparati ad affrontare ogni situazione di emergenza, garantendo un coordinamento efficace tra tutti i soggetti coinvolti. Allo stesso tempo restituiamo ai cittadini beni sottratti alla criminalità organizzata, trasformandoli in luoghi al servizio della collettività. Un risultato importante che unisce legalità, sicurezza e attenzione al territorio.”

“Un percorso virtuoso portato avanti in questi anni dall’Amministrazione comunale e sostenuto dalla Regione Marche” – ha commentato il Consigliere regionale Nicola Barbieri – “Ringrazio il Presidente Acquaroli e l’assessore regionale Consoli, per il sostegno garantiti attraverso il bando regionale, che consente ai Comuni di riqualificare strutture esistenti e rafforzare così la capacità di intervento sul territorio. A questo si affianca un importante lavoro sul piano normativo. Qualche mese fa in Consiglio regionale abbiamo approvato all’unanimità il nuovo Piano regionale di Protezione Civile, atto importante che rafforza organizzazione, prevenzione e sicurezza nei territori della nostra Regione”.